07:49, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

Dera'dan ÃœrdÃ¼n'e gÃ¶Ã§ edenlerin sayÄ±sÄ± tahminlerin Ã§ok Ã¼zerinde





Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin Dera'daki saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±na gelen Suriyelilerin sayÄ±sÄ± 135 bini Ã§ocuk olmak Ã¼zere 270 bine ulaÅŸtÄ±. Suriye'nin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki gÃ¶Ã§menlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n en fazla 200 bine ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, buna karÅŸÄ±n mevcut sayÄ±nÄ±n tahminlerini fazlasÄ±yla aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de rejimin saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶Ã§ edenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 270 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi. ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶Ã§ eden 270 bin Suriyelinin yarÄ±sÄ± Ã§ocuk ÃœrdÃ¼n'deki BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã¶rgÃ¼tleri sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÄ±tam el-Melkavi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Dera'daki Ã§atÄ±ÅŸmalardan kaÃ§arak ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶Ã§ eden 270 bin Suriyelinin bu bÃ¶lgede beklediÄŸini sÃ¶yledi. Melkavi, bu kiÅŸilerden 135 bininin Ã§ocuk olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±. "Mevcut sayÄ± tahminleri fazlasÄ±yla aÅŸtÄ±" Suriye'nin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki gÃ¶Ã§menlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n en fazla 200 bine ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼klerini dile getiren Melkavi, buna karÅŸÄ±n mevcut sayÄ±nÄ±n tahminlerini fazlasÄ±yla aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SÄ±nÄ±rda toplananlarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Melkavi, yardÄ±mlarÄ±n BM'deki Ã§alÄ±ÅŸma prensiplerine uygun olarak Ã¼lke iÃ§ine alÄ±nÄ±p daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in uygun zamanÄ± beklediklerini aktardÄ±. Esed rejimi yaklaÅŸÄ±k iki hafta Ã¶nce Ä°ran milisleri ve Rus hava kuvvetlerinin desteÄŸiyle Ã¼lkenin gÃ¼neyinde muhalefetin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere yÃ¶nelik askeri operasyonlarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼neydeki Dera'nÄ±n doÄŸusundaki bazÄ± bÃ¶lgeleri ele geÃ§iren rejim gÃ¼Ã§lerinden kaÃ§an sivil halk yakÄ±ndaki ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±nda toplanÄ±yor. Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± (SNHR) Ã¶nceki gÃ¼n, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, Dera iline geÃ§en ay baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±lar nedeniyle 198 bin sivilin ÃœrdÃ¼n ve Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶Ã§ ettiÄŸini duyurmuÅŸtu. SÃ¶z konusu rapora gÃ¶re, mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±ndan itibaren baÅŸlayan saldÄ±rÄ±lar sonucu 43'Ã¼ kadÄ±n, 65'i Ã§ocuk olmak Ã¼zere 214 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Â

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