07:59, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

Katar Suudi Arabistan'Ä± BM'ye ÅŸikayet etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Katar'daki Ulusal Ä°nsan HaklarÄ± Komitesi (NHRC) tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi ve Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi ile Din ve Ä°nanÃ§ Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden Sorumlu Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ne Suudi Arabistan'Ä±n KatarlÄ± hacÄ±lara uyguladÄ±ÄŸÄ± engellemelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili yazÄ± gÃ¶nderildiÄŸi ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, engellemelerin devam etmesi ve Suudi Arabistan'Ä±n Katar vatandaÅŸlarÄ± ile bu Ã¼lkede ikamet edenlerin ibadetlerini yerine getirmeleri konusunda hiÃ§bir olumlu adÄ±m atmamasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸu kaydedildi.

"Suudi Arabistan'a yÃ¶nelik acil tedbirler alÄ±nmalÄ±"

Komite BaÅŸkanÄ± Ali bin Samih el-Merri, sÃ¶z konusu yazÄ±da "KatarlÄ±larÄ±n da diÄŸer MÃ¼slÃ¼manlar gibi hac farizasÄ±nÄ± yerine getirebilmesi iÃ§in Suudi Arabistan'a yÃ¶nelik acil tedbirler alÄ±nmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Merri gÃ¶nderilen yazÄ±larda, hac mevsimi yaklaÅŸmasÄ±na raÄŸmen Katar'dan Suudi Arabistan'a doÄŸrudan uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki kara sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n kapalÄ± olduÄŸuna ve hacÄ±larÄ±n buradan giriÅŸine izin verilmediÄŸine, hacÄ±larÄ±n elektronik kayÄ±t iÅŸlemlerinin de yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶nceki gÃ¼n yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 2018 hac mevsimi iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± ve bu kapsamda dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinden yaklaÅŸÄ±k 2 milyon ziyaretÃ§inin beklendiÄŸi ifade edilmiÅŸti.

AÃ§Ä±klamada, KatarlÄ± hacÄ± adaylarÄ±nÄ±n da Katar'a ait olmayan herhangi bir havayolu ÅŸirketi ile Cidde'deki UluslararasÄ± Kral Abdulaziz HavalimanÄ±'na gelebilecekleri kaydedilmiÅŸti.

Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmeleri KÃ¶rfez bÃ¶lgesinde krize yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.