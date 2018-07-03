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13:16, 03 Temmuz 2018 SalÄ±
Avrupa BirliÄŸi
GÃ¼ncelleme: 08:09, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

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AB'den Libya'ya 7 milyon avroluk ek destek
AB'den Libya'ya 7 milyon avroluk ek destek

AB, Libya Ä°stikrar Fonu'na 7 milyon avro ilave destek aktaracak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi'nin (AB), Libya'da Ä°stikrarÄ± SaÄŸlama Fonu'na 7 milyon avro ilave destek saÄŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±l Ã¶nce Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼metine (UMH) destek iÃ§in kurulan Libya'da Ä°stikrarÄ± SaÄŸlama Fonu'nun yedinci toplantÄ±sÄ±, Libya Planlama BakanÄ± Et-Tahir el-Cuheymi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Trablus'ta yapÄ±ldÄ±.

Libya'daki BirleÅŸmiÅŸ Milletler KalkÄ±nma ProgramÄ± (UNDP) Daimi Temsilcisi Maria Luiza Ribeiro Viotti tarafÄ±ndan yÃ¶netilen toplantÄ±ya Ã§ok sayÄ±da bÃ¼yÃ¼kelÃ§i ve uluslararasÄ± kuruluÅŸ temsilcisi katÄ±ldÄ±.

AB Libya Ä°stikrar Fonu'na 7 milyon avro ilave destek aktaracak

AB Libya Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Bettina Muscheidt, toplantÄ±daki konuÅŸmasÄ±nda, AB'nin Libya Ä°stikrar Fonu'na 7 milyon avro ilave destek aktaracaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Bakan Cuheymi ise bu toplantÄ±yla, Libya halkÄ±nÄ±n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi iÃ§in UMH ile belediyelere maksimum desteÄŸin saÄŸlanmasÄ± konusunda yaÅŸanan zorluklarla Ã¶rnek uygulamalarÄ±n belirlenmesinin yanÄ± sÄ±ra fonun saÄŸladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±larÄ±n deÄŸerlendirilmesinin hedeflendiÄŸini anlattÄ±.

AB, Nisan 2017'de Libya Ä°stikrar Fonu'na 5 milyon avro yardÄ±mda bulundu

Maria Luiza Ribeiro Viotti da fonun, 2016'dan bu yana Beni Velid, Bingazi, Kikla, Sebha, Sirte, Trablus ve Ubari'de 285 projeyi uygulamaya koyduÄŸunu ifade ederek, sÃ¶z konusu projelerin, elektrik ÅŸebekesi, altyapÄ±, hastane ve okullarÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi.

AB, Nisan 2017'de Libya Ä°stikrar Fonu'na 5 milyon avro yardÄ±mda bulunmuÅŸtu.

BM, Nisan 2016'da UMH'ye destek iÃ§in "Libya Ä°stikrar Fonu" ismiyle bir projenin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Fonun kuruluÅŸundan bir yÄ±l sonra 12 uluslararasÄ± baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±nÄ±n desteÄŸiyle 32 milyon dolardan fazla yardÄ±m toplandÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸti.

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Ä°lgili Konular Libya AB
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