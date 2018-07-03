AB'den Libya'ya 7 milyon avroluk ek destek

Avrupa BirliÄŸi'nin (AB), Libya'da Ä°stikrarÄ± SaÄŸlama Fonu'na 7 milyon avro ilave destek saÄŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±l Ã¶nce Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼metine (UMH) destek iÃ§in kurulan Libya'da Ä°stikrarÄ± SaÄŸlama Fonu'nun yedinci toplantÄ±sÄ±, Libya Planlama BakanÄ± Et-Tahir el-Cuheymi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Trablus'ta yapÄ±ldÄ±.
Libya'daki BirleÅŸmiÅŸ Milletler KalkÄ±nma ProgramÄ± (UNDP) Daimi Temsilcisi Maria Luiza Ribeiro Viotti tarafÄ±ndan yÃ¶netilen toplantÄ±ya Ã§ok sayÄ±da bÃ¼yÃ¼kelÃ§i ve uluslararasÄ± kuruluÅŸ temsilcisi katÄ±ldÄ±.
AB Libya Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Bettina Muscheidt, toplantÄ±daki konuÅŸmasÄ±nda, AB'nin Libya Ä°stikrar Fonu'na 7 milyon avro ilave destek aktaracaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Bakan Cuheymi ise bu toplantÄ±yla, Libya halkÄ±nÄ±n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi iÃ§in UMH ile belediyelere maksimum desteÄŸin saÄŸlanmasÄ± konusunda yaÅŸanan zorluklarla Ã¶rnek uygulamalarÄ±n belirlenmesinin yanÄ± sÄ±ra fonun saÄŸladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±larÄ±n deÄŸerlendirilmesinin hedeflendiÄŸini anlattÄ±.
Maria Luiza Ribeiro Viotti da fonun, 2016'dan bu yana Beni Velid, Bingazi, Kikla, Sebha, Sirte, Trablus ve Ubari'de 285 projeyi uygulamaya koyduÄŸunu ifade ederek, sÃ¶z konusu projelerin, elektrik ÅŸebekesi, altyapÄ±, hastane ve okullarÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi.
AB, Nisan 2017'de Libya Ä°stikrar Fonu'na 5 milyon avro yardÄ±mda bulunmuÅŸtu.
BM, Nisan 2016'da UMH'ye destek iÃ§in "Libya Ä°stikrar Fonu" ismiyle bir projenin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Fonun kuruluÅŸundan bir yÄ±l sonra 12 uluslararasÄ± baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±nÄ±n desteÄŸiyle 32 milyon dolardan fazla yardÄ±m toplandÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸti.
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MÄ±sÄ±r Ä°stihbarat Servisinden bir yetkili, Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye'yi telefonla arayarak, Kahire'ye resmi bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirmesi iÃ§in davet etti.
Ä°srail'de yerel basÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Ä°ran'Ä±n Suriye'de bulunan gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± Ä°srail'in dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n "intikamÄ±nÄ± almak iÃ§in" bazÄ± Ã¼st dÃ¼zey Ä°srailli isimlere yurtdÄ±ÅŸÄ±na yapacaklarÄ± seyahat sÄ±rasÄ±nda saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemeyi deneyebileceÄŸi iddia edildi.
Japonya'nÄ±n KyuÅŸu Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼nden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, II. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nda Japon Ä°mparatorluk DonanmasÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lan 3 denizaltÄ±yÄ± Kyoto ÅŸehri aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Wakasa KÃ¶rfezi'nde bulunduÄŸunu tespit etti.
Kazakistan'a gitmek isteyenlerin vize iÅŸlemleri iÃ§in geÃ§erli olan 14 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re beÅŸ gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Meksika'nÄ±n yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Obrador, Trump yÃ¶netimi ile bir anlaÅŸmaya varma sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini sÃ¶yledi.
Filipinler'in Luzon AdasÄ±'nda meydana gelen 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde can ya da mal kaybÄ± olmadÄ±.
Malezya'da geÃ§tiÄŸimiz ay seÃ§imleri kaybederek iktidardan dÃ¼ÅŸen eski baÅŸbakan Necip Rezak'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
MÄ±sÄ±r'da demokratik yollarla seÃ§ilmiÅŸ ilk cumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi Ã¼lkenin hapishanelerinde direniÅŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken bugÃ¼n askeri darbe ile yarÄ±m kalan devrimin 5'nci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼
Bali AdasÄ±â€™ndaki Agung YanardaÄŸÄ±â€™ndaki patlamalar nedeniyle bin 156 kiÅŸi, gÃ¼venli bÃ¶lgeye tahliye edilirken, tahliye edilenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n daha da artabileceÄŸi bildirildi.
Yemen BaÅŸbakanÄ±'ndan "kuzeyden kaÃ§anlarÄ±n Aden'e alÄ±nmasÄ±" talimatÄ± verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev tarafÄ±ndan imzalanan kararnameye gÃ¶re, 2019'dan baÅŸlayarak Ã¼lkeye ithal edilecek elektrikli otomobillere gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulanmayacak
Fas'ta eski BaÅŸbakan Benkiran, "YÃ¼zyÄ±lÄ±n AnlaÅŸmasÄ±ndan bahsedenler, zannediyorlar ki Filistin meselesi ekonomik bir meseledir. Bilakis bu, topraklarÄ±ndan edilen ve geri dÃ¶nmek isteyen insanlarÄ±n meselesidir." dedi.
Fransa'da 4 insan haklarÄ± derneÄŸi tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan raporda, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi dÃ¶neminde halka baskÄ± kurmak iÃ§in kullanÄ±lan silah ve gÃ¶zetleme aletlerinin Fransa devleti veya FransÄ±z firmalarÄ± tarafÄ±ndan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AB, Libya Ä°stikrar Fonu'na 7 milyon avro ilave destek aktaracak.
Katar, Suudi Arabistan'Ä±n KatarlÄ± hacÄ±lara uyguladÄ±ÄŸÄ± engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in BM bÃ¼nyesindeki makamlara yazÄ± gÃ¶nderdi. YazÄ±da, "KatarlÄ±larÄ±n da diÄŸer MÃ¼slÃ¼manlar gibi hac farizasÄ±nÄ± yerine getirebilmesi iÃ§in Suudi Arabistan'a yÃ¶nelik acil tedbirler alÄ±nmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin Dera'daki saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±na gelen Suriyelilerin sayÄ±sÄ± 135 bini Ã§ocuk olmak Ã¼zere 270 bine ulaÅŸtÄ±. Suriye'nin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki gÃ¶Ã§menlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n en fazla 200 bine ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, buna karÅŸÄ±n mevcut sayÄ±nÄ±n tahminlerini fazlasÄ±yla aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi.