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13:15, 03 Temmuz 2018 SalÄ±
GÃ¼ncel
08:24, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

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Irak'Ä±n kuzeyi ve ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ±na hava harekatÄ±
Irak'Ä±n kuzeyi ve ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ±na hava harekatÄ±
Foto: ArÅŸiv

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgeleri ile ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ±nda 4 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgeleri ve ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ±na yÃ¶nelik hava harekatlarÄ±nda 4 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgeleri ve ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ±na hava harekatlarÄ± dÃ¼zenlendi.

Harekatta Ã¶rgÃ¼te ait sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve silah/mÃ¼himmat depolarÄ± imha edildi, silahlÄ± 4 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.



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