08:30, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

Darbeci Sisi'nin silahlarÄ± Fransa'dan

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da 4 insan haklarÄ± derneÄŸinin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir raporda, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdufettah es-Sisi dÃ¶neminde halka baskÄ± kurmak iÃ§in kullanÄ±lan silah ve gÃ¶zetleme aletlerinin Fransa devleti veya FransÄ±z firmalarÄ± tarafÄ±ndan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

64 sayfalÄ±k rapor

UluslararasÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Dernekleri Federasyonu (FIDH), Kahire Ä°nsan HaklarÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼ (CIHRS), Ä°nsan HaklarÄ± Ligi (FDH) ve Silahlanma GÃ¶zlemevi (ObsArm) tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 64 sayfalÄ±k rapor kamuoyu ile paylaÅŸÄ±ldÄ±.

'Son 5 yÄ±lda MÄ±sÄ±r'da uygulamaya konulan kanlÄ± baskÄ±nlarda Fransa'nÄ±n payÄ± var'

Raporda,Â Fransa'nÄ±n MÄ±sÄ±r yÃ¶netimine 2010 yÄ±lÄ±nda sadece 39,6 milyon avro olan silah ihracatÄ±nÄ±n 2016'da 1,3 milyar avroyu geÃ§tiÄŸi kaydedilerek,Â "Son 5 yÄ±lda MÄ±sÄ±r'da uygulamaya konulan kanlÄ± baskÄ±nlarda Fransa devleti veya FransÄ±z ÅŸirketlerinin payÄ±nÄ±n olduÄŸu" vurgulandÄ±.

Sadece silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n deÄŸil, gÃ¶zetleme ve kontrol altÄ±nda tutmayÄ± saÄŸlayan yazÄ±lÄ±m ve biliÅŸim materyalinin de satÄ±ÅŸÄ±nda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir artÄ±ÅŸÄ±n olduÄŸu bildirilen raporda ayrÄ±ca, 2011 devriminin sosyal medyayÄ± iyi kullanan bir genÃ§ nesil tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi fakat Fransa'nÄ±n es-Sisi yÃ¶netimine saÄŸladÄ±ÄŸÄ± yoÄŸun kontrol ve baskÄ± desteÄŸiyle her tÃ¼rlÃ¼ aykÄ±rÄ± sesin susturulmasÄ±na destek olduÄŸu dile getirildi.

'Fransa, AB kurallarÄ±nÄ± ihlal etti'

Raporda, Fransa yÃ¶netiminin, MÄ±sÄ±r'daki darbe yÃ¶netiminin terÃ¶rle mÃ¼cadele adÄ± altÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ faaliyetleri maddi ve manevi yÃ¶nde destekleyerek uluslararasÄ± hukuku ve Avrupa BirliÄŸi (AB) kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸinin altÄ± Ã§izildi.

Raporu yayÄ±mlayan 4 dernek, AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi'nin 21 aÄŸustos 2013'te aldÄ±ÄŸÄ± bir kararla, tÃ¼m Ã¼ye Ã¼lkelerin, MÄ±sÄ±r'da baskÄ± aracÄ± olarak kullanÄ±labilecek her tÃ¼rlÃ¼ materyalin ihracÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± bilgisine de yer verdi.

Fransa hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan destek gÃ¶ren en az 8 ÅŸirkete meclis soruÅŸtumasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

MÄ±sÄ±r'a Fransa hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan destek gÃ¶ren en az 8 ÅŸirketin bahsedilen materyalin satÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi kaydedilen raporda, 2013'ten sonra bu Ã¼lkeye satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen silah ve materyalin incelenmesi amacÄ±yla bir meclis soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.