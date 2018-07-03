Fransa'da 4 insan haklarÄ± derneÄŸinin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir raporda, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdufettah es-Sisi dÃ¶neminde halka baskÄ± kurmak iÃ§in kullanÄ±lan silah ve gÃ¶zetleme aletlerinin Fransa devleti veya FransÄ±z firmalarÄ± tarafÄ±ndan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
UluslararasÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Dernekleri Federasyonu (FIDH), Kahire Ä°nsan HaklarÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼ (CIHRS), Ä°nsan HaklarÄ± Ligi (FDH) ve Silahlanma GÃ¶zlemevi (ObsArm) tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 64 sayfalÄ±k rapor kamuoyu ile paylaÅŸÄ±ldÄ±.
Raporda,Â Fransa'nÄ±n MÄ±sÄ±r yÃ¶netimine 2010 yÄ±lÄ±nda sadece 39,6 milyon avro olan silah ihracatÄ±nÄ±n 2016'da 1,3 milyar avroyu geÃ§tiÄŸi kaydedilerek,Â "Son 5 yÄ±lda MÄ±sÄ±r'da uygulamaya konulan kanlÄ± baskÄ±nlarda Fransa devleti veya FransÄ±z ÅŸirketlerinin payÄ±nÄ±n olduÄŸu" vurgulandÄ±.
Sadece silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n deÄŸil, gÃ¶zetleme ve kontrol altÄ±nda tutmayÄ± saÄŸlayan yazÄ±lÄ±m ve biliÅŸim materyalinin de satÄ±ÅŸÄ±nda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir artÄ±ÅŸÄ±n olduÄŸu bildirilen raporda ayrÄ±ca, 2011 devriminin sosyal medyayÄ± iyi kullanan bir genÃ§ nesil tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi fakat Fransa'nÄ±n es-Sisi yÃ¶netimine saÄŸladÄ±ÄŸÄ± yoÄŸun kontrol ve baskÄ± desteÄŸiyle her tÃ¼rlÃ¼ aykÄ±rÄ± sesin susturulmasÄ±na destek olduÄŸu dile getirildi.
Raporda, Fransa yÃ¶netiminin, MÄ±sÄ±r'daki darbe yÃ¶netiminin terÃ¶rle mÃ¼cadele adÄ± altÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ faaliyetleri maddi ve manevi yÃ¶nde destekleyerek uluslararasÄ± hukuku ve Avrupa BirliÄŸi (AB) kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸinin altÄ± Ã§izildi.
Raporu yayÄ±mlayan 4 dernek, AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi'nin 21 aÄŸustos 2013'te aldÄ±ÄŸÄ± bir kararla, tÃ¼m Ã¼ye Ã¼lkelerin, MÄ±sÄ±r'da baskÄ± aracÄ± olarak kullanÄ±labilecek her tÃ¼rlÃ¼ materyalin ihracÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± bilgisine de yer verdi.
MÄ±sÄ±r'a Fransa hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan destek gÃ¶ren en az 8 ÅŸirketin bahsedilen materyalin satÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi kaydedilen raporda, 2013'ten sonra bu Ã¼lkeye satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen silah ve materyalin incelenmesi amacÄ±yla bir meclis soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
MÄ±sÄ±r Ä°stihbarat Servisinden bir yetkili, Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye'yi telefonla arayarak, Kahire'ye resmi bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirmesi iÃ§in davet etti.
Ä°srail'de yerel basÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Ä°ran'Ä±n Suriye'de bulunan gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± Ä°srail'in dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n "intikamÄ±nÄ± almak iÃ§in" bazÄ± Ã¼st dÃ¼zey Ä°srailli isimlere yurtdÄ±ÅŸÄ±na yapacaklarÄ± seyahat sÄ±rasÄ±nda saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemeyi deneyebileceÄŸi iddia edildi.
Japonya'nÄ±n KyuÅŸu Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼nden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, II. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nda Japon Ä°mparatorluk DonanmasÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lan 3 denizaltÄ±yÄ± Kyoto ÅŸehri aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Wakasa KÃ¶rfezi'nde bulunduÄŸunu tespit etti.
Kazakistan'a gitmek isteyenlerin vize iÅŸlemleri iÃ§in geÃ§erli olan 14 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re beÅŸ gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Meksika'nÄ±n yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Obrador, Trump yÃ¶netimi ile bir anlaÅŸmaya varma sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini sÃ¶yledi.
Filipinler'in Luzon AdasÄ±'nda meydana gelen 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde can ya da mal kaybÄ± olmadÄ±.
Malezya'da geÃ§tiÄŸimiz ay seÃ§imleri kaybederek iktidardan dÃ¼ÅŸen eski baÅŸbakan Necip Rezak'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
MÄ±sÄ±r'da demokratik yollarla seÃ§ilmiÅŸ ilk cumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi Ã¼lkenin hapishanelerinde direniÅŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken bugÃ¼n askeri darbe ile yarÄ±m kalan devrimin 5'nci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼
Bali AdasÄ±â€™ndaki Agung YanardaÄŸÄ±â€™ndaki patlamalar nedeniyle bin 156 kiÅŸi, gÃ¼venli bÃ¶lgeye tahliye edilirken, tahliye edilenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n daha da artabileceÄŸi bildirildi.
Yemen BaÅŸbakanÄ±'ndan "kuzeyden kaÃ§anlarÄ±n Aden'e alÄ±nmasÄ±" talimatÄ± verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev tarafÄ±ndan imzalanan kararnameye gÃ¶re, 2019'dan baÅŸlayarak Ã¼lkeye ithal edilecek elektrikli otomobillere gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulanmayacak
Fas'ta eski BaÅŸbakan Benkiran, "YÃ¼zyÄ±lÄ±n AnlaÅŸmasÄ±ndan bahsedenler, zannediyorlar ki Filistin meselesi ekonomik bir meseledir. Bilakis bu, topraklarÄ±ndan edilen ve geri dÃ¶nmek isteyen insanlarÄ±n meselesidir." dedi.
Fransa'da 4 insan haklarÄ± derneÄŸi tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan raporda, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi dÃ¶neminde halka baskÄ± kurmak iÃ§in kullanÄ±lan silah ve gÃ¶zetleme aletlerinin Fransa devleti veya FransÄ±z firmalarÄ± tarafÄ±ndan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AB, Libya Ä°stikrar Fonu'na 7 milyon avro ilave destek aktaracak.
Katar, Suudi Arabistan'Ä±n KatarlÄ± hacÄ±lara uyguladÄ±ÄŸÄ± engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in BM bÃ¼nyesindeki makamlara yazÄ± gÃ¶nderdi. YazÄ±da, "KatarlÄ±larÄ±n da diÄŸer MÃ¼slÃ¼manlar gibi hac farizasÄ±nÄ± yerine getirebilmesi iÃ§in Suudi Arabistan'a yÃ¶nelik acil tedbirler alÄ±nmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin Dera'daki saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±na gelen Suriyelilerin sayÄ±sÄ± 135 bini Ã§ocuk olmak Ã¼zere 270 bine ulaÅŸtÄ±. Suriye'nin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki gÃ¶Ã§menlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n en fazla 200 bine ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, buna karÅŸÄ±n mevcut sayÄ±nÄ±n tahminlerini fazlasÄ±yla aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi.