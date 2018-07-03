08:58, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

Eski Fas BaÅŸbakanÄ± Benkiran'dan 'Filistin' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fas'ta eski BaÅŸbakanÂ Abdulilah Benkiran, Filistin meselesinin ekonomi deÄŸil "toprak" meselesi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ali Yata adlÄ± kuruluÅŸun "Efsaneler, Siyonist SuÃ§lar, Emperyal Entrikalar ve Filistinlilerin Trajedileri" temasÄ±yla baÅŸkent Rabat'ta dÃ¼zenlediÄŸi seminerde konuÅŸan Benkiran, "YÃ¼zyÄ±lÄ±n AnlaÅŸmasÄ±ndan bahsedenler, zannediyorlar ki Filistin meselesi ekonomik bir meseledir. Bilakis bu, topraklarÄ±ndan edilen ve geri dÃ¶nmek isteyen insanlarÄ±n meselesidir." dedi.

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n, ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yalnÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Benkiran, "Ebu Mazin'in (Mahmud Abbas), dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkesi ve onun baÅŸkanÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karara direnmesi Filistin meselesine ivme katacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.Â

"YÃ¼zyÄ±lÄ±n tokadÄ±"

YÃ¼zyÄ±lÄ±n AnlaÅŸmasÄ±nÄ± "yÃ¼zyÄ±lÄ±n tokadÄ±" olarak niteleyen ve bu plana karÅŸÄ± olduÄŸunu dile getiren Mahmud Abbas, plana iliÅŸkin detaylarÄ± ele almak isteyen ABD'li yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddetmiÅŸti.Â

BasÄ±ndaki iddialara gÃ¶re, YÃ¼zyÄ±lÄ±n AnlaÅŸmasÄ± planÄ±, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Ä°srail'e bÄ±rakÄ±lmasÄ±, BatÄ± Åžeria'daki yasa dÄ±ÅŸÄ± Yahudi yerleÅŸim yerlerinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumaya devam etmesi gibi ÅŸartlarÄ± iÃ§eriyor. Planda 5,9 milyondan fazla Filistinli mÃ¼ltecinin topraklarÄ±na dÃ¶nmesine izin verilip verilmeyeceÄŸi konusuna ise yer verilmediÄŸi belirtiliyor. Bu nedenle de plan kabul edilse bile Filistinli mÃ¼ltecilerin topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne izin verilmeyeceÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 6 AralÄ±k 2017'de KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkesinin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ± 14 MayÄ±s'ta resmi tÃ¶renle aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.