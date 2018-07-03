Fas'ta eski BaÅŸbakanÂ Abdulilah Benkiran, Filistin meselesinin ekonomi deÄŸil "toprak" meselesi olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ali Yata adlÄ± kuruluÅŸun "Efsaneler, Siyonist SuÃ§lar, Emperyal Entrikalar ve Filistinlilerin Trajedileri" temasÄ±yla baÅŸkent Rabat'ta dÃ¼zenlediÄŸi seminerde konuÅŸan Benkiran, "YÃ¼zyÄ±lÄ±n AnlaÅŸmasÄ±ndan bahsedenler, zannediyorlar ki Filistin meselesi ekonomik bir meseledir. Bilakis bu, topraklarÄ±ndan edilen ve geri dÃ¶nmek isteyen insanlarÄ±n meselesidir." dedi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n, ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yalnÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Benkiran, "Ebu Mazin'in (Mahmud Abbas), dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkesi ve onun baÅŸkanÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karara direnmesi Filistin meselesine ivme katacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.Â
YÃ¼zyÄ±lÄ±n AnlaÅŸmasÄ±nÄ± "yÃ¼zyÄ±lÄ±n tokadÄ±" olarak niteleyen ve bu plana karÅŸÄ± olduÄŸunu dile getiren Mahmud Abbas, plana iliÅŸkin detaylarÄ± ele almak isteyen ABD'li yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddetmiÅŸti.Â
BasÄ±ndaki iddialara gÃ¶re, YÃ¼zyÄ±lÄ±n AnlaÅŸmasÄ± planÄ±, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Ä°srail'e bÄ±rakÄ±lmasÄ±, BatÄ± Åžeria'daki yasa dÄ±ÅŸÄ± Yahudi yerleÅŸim yerlerinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumaya devam etmesi gibi ÅŸartlarÄ± iÃ§eriyor. Planda 5,9 milyondan fazla Filistinli mÃ¼ltecinin topraklarÄ±na dÃ¶nmesine izin verilip verilmeyeceÄŸi konusuna ise yer verilmediÄŸi belirtiliyor. Bu nedenle de plan kabul edilse bile Filistinli mÃ¼ltecilerin topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne izin verilmeyeceÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 6 AralÄ±k 2017'de KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkesinin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ± 14 MayÄ±s'ta resmi tÃ¶renle aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.
MÄ±sÄ±r Ä°stihbarat Servisinden bir yetkili, Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye'yi telefonla arayarak, Kahire'ye resmi bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirmesi iÃ§in davet etti.
Ä°srail'de yerel basÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Ä°ran'Ä±n Suriye'de bulunan gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± Ä°srail'in dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n "intikamÄ±nÄ± almak iÃ§in" bazÄ± Ã¼st dÃ¼zey Ä°srailli isimlere yurtdÄ±ÅŸÄ±na yapacaklarÄ± seyahat sÄ±rasÄ±nda saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemeyi deneyebileceÄŸi iddia edildi.
Japonya'nÄ±n KyuÅŸu Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼nden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, II. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nda Japon Ä°mparatorluk DonanmasÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lan 3 denizaltÄ±yÄ± Kyoto ÅŸehri aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Wakasa KÃ¶rfezi'nde bulunduÄŸunu tespit etti.
Kazakistan'a gitmek isteyenlerin vize iÅŸlemleri iÃ§in geÃ§erli olan 14 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re beÅŸ gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Meksika'nÄ±n yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Obrador, Trump yÃ¶netimi ile bir anlaÅŸmaya varma sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini sÃ¶yledi.
Filipinler'in Luzon AdasÄ±'nda meydana gelen 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde can ya da mal kaybÄ± olmadÄ±.
Malezya'da geÃ§tiÄŸimiz ay seÃ§imleri kaybederek iktidardan dÃ¼ÅŸen eski baÅŸbakan Necip Rezak'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
MÄ±sÄ±r'da demokratik yollarla seÃ§ilmiÅŸ ilk cumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi Ã¼lkenin hapishanelerinde direniÅŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken bugÃ¼n askeri darbe ile yarÄ±m kalan devrimin 5'nci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼
Bali AdasÄ±â€™ndaki Agung YanardaÄŸÄ±â€™ndaki patlamalar nedeniyle bin 156 kiÅŸi, gÃ¼venli bÃ¶lgeye tahliye edilirken, tahliye edilenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n daha da artabileceÄŸi bildirildi.
Yemen BaÅŸbakanÄ±'ndan "kuzeyden kaÃ§anlarÄ±n Aden'e alÄ±nmasÄ±" talimatÄ± verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev tarafÄ±ndan imzalanan kararnameye gÃ¶re, 2019'dan baÅŸlayarak Ã¼lkeye ithal edilecek elektrikli otomobillere gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulanmayacak
Fas'ta eski BaÅŸbakan Benkiran, "YÃ¼zyÄ±lÄ±n AnlaÅŸmasÄ±ndan bahsedenler, zannediyorlar ki Filistin meselesi ekonomik bir meseledir. Bilakis bu, topraklarÄ±ndan edilen ve geri dÃ¶nmek isteyen insanlarÄ±n meselesidir." dedi.
Fransa'da 4 insan haklarÄ± derneÄŸi tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan raporda, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi dÃ¶neminde halka baskÄ± kurmak iÃ§in kullanÄ±lan silah ve gÃ¶zetleme aletlerinin Fransa devleti veya FransÄ±z firmalarÄ± tarafÄ±ndan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AB, Libya Ä°stikrar Fonu'na 7 milyon avro ilave destek aktaracak.
Katar, Suudi Arabistan'Ä±n KatarlÄ± hacÄ±lara uyguladÄ±ÄŸÄ± engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in BM bÃ¼nyesindeki makamlara yazÄ± gÃ¶nderdi. YazÄ±da, "KatarlÄ±larÄ±n da diÄŸer MÃ¼slÃ¼manlar gibi hac farizasÄ±nÄ± yerine getirebilmesi iÃ§in Suudi Arabistan'a yÃ¶nelik acil tedbirler alÄ±nmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin Dera'daki saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±na gelen Suriyelilerin sayÄ±sÄ± 135 bini Ã§ocuk olmak Ã¼zere 270 bine ulaÅŸtÄ±. Suriye'nin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki gÃ¶Ã§menlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n en fazla 200 bine ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, buna karÅŸÄ±n mevcut sayÄ±nÄ±n tahminlerini fazlasÄ±yla aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi.