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13:16, 03 Temmuz 2018 SalÄ±
Orta Asya
09:01, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

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Ã–zbekistan'dan elektrikli araÃ§lara gÃ¼mrÃ¼k muafiyeti
Ã–zbekistan'dan elektrikli araÃ§lara gÃ¼mrÃ¼k muafiyeti
Foto: ArÅŸiv

CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev tarafÄ±ndan imzalanan kararnameye gÃ¶re, 2019'dan baÅŸlayarak Ã¼lkeye ithal edilecek elektrikli otomobillere gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulanmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan'da ithal elektrikli otomobiller gÃ¼mrÃ¼k vergisinden muaf tutuldu.

Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev, "DÄ±ÅŸ Ekonomik Faaliyet ve GÃ¼mrÃ¼k Tarifeleri Sisteminin GeliÅŸtirilmesine Ä°liÅŸkin" kararnameyi imzaladÄ±.

Buna gÃ¶re, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ithal edilecek elektrikli otomobillerden gÃ¼mrÃ¼k vergisi alÄ±nmayacak. SÃ¶z konusu uygulama, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev tarafÄ±ndan imzalanan kararnameye gÃ¶re, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±ldan baÅŸlayarak Ã¼lkeye ithal edilecek elektrikli otomobillereÂ  gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulanmayacak.

Ã‡in'in Chagan ÅŸirketi, Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti ile yakÄ±n zamanda Ã¼lkede elektrikli otomobil Ã¼retiminin baÅŸlatÄ±lmasÄ± konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini ise sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Halen binek araÃ§, minibÃ¼s ve kamyonet Ã¼retimi yapÄ±lan Ã–zbekistan'da yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen araÃ§lara Ã§eÅŸitli oranlarda gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulanÄ±yor.



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