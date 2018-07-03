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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:15, 03 Temmuz 2018 SalÄ±
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
09:21, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

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TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 03 Temmuz 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 03 Temmuz 2018

TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, nisan ayÄ±na iliÅŸkin finansal kesim dÄ±ÅŸÄ±ndaki firmalarÄ±n dÃ¶viz varlÄ±k ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini aÃ§Ä±klayacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman ile YargÄ±tay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve TRT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ziyaret edecek, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde BaÅŸbakanlÄ±k personeliyle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/12.00/12.45/14.30/15.15/16.15/17.30/19.00)Â 

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, AK Parti BaÄŸcÄ±lar ve ArnavutkÃ¶y ilÃ§e teÅŸkilatlarÄ± teÅŸekkÃ¼r programlarÄ±na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/20.00/21.15)

2- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, milletvekili kayÄ±t iÅŸlemini gerÃ§ekleÅŸtirecek.

(TBMM/10.00)Â 


EKONOMÄ°

1- TÃœÄ°K, haziran ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, nisan ayÄ±na iliÅŸkin finansal kesim dÄ±ÅŸÄ±ndaki firmalarÄ±n dÃ¶viz varlÄ±k ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/14.30)

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DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°

1- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ile BeÅŸÅŸar Esed rejiminin saldÄ±rÄ± ve ablukasÄ±ndaki bÃ¶lgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/Ä°dlib/Humus)

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GÃœNCEL

1- FETÃ– davalarÄ±

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde komuta merkezi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 460 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe giriÅŸiminde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 142 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 222 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek.

(Sakarya/14.00)

- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin, 12'si firari 90 sanÄ±ÄŸÄ±n 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

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SPOR

1- Rusya'da dÃ¼zenlenen 2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± son 16 turu Ä°sveÃ§-Ä°sviÃ§re, Kolombiya-Ä°ngiltere maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.

(Saint Petersburg/17.00/Moskova/21.00)

2- Teniste sezonun Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ grand slam turnuvasÄ± Wimbledon, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da sÃ¼rÃ¼yor.

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