DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman ile YargÄ±tay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve TRT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ziyaret edecek, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde BaÅŸbakanlÄ±k personeliyle bir araya gelecek.
(Ankara/11.00/12.00/12.45/14.30/15.15/16.15/17.30/19.00)Â
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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, AK Parti BaÄŸcÄ±lar ve ArnavutkÃ¶y ilÃ§e teÅŸkilatlarÄ± teÅŸekkÃ¼r programlarÄ±na katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/20.00/21.15)
2- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, milletvekili kayÄ±t iÅŸlemini gerÃ§ekleÅŸtirecek.
(TBMM/10.00)Â
EKONOMÄ°
1- TÃœÄ°K, haziran ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
2- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, nisan ayÄ±na iliÅŸkin finansal kesim dÄ±ÅŸÄ±ndaki firmalarÄ±n dÃ¶viz varlÄ±k ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/14.30)
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DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°
1- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ile BeÅŸÅŸar Esed rejiminin saldÄ±rÄ± ve ablukasÄ±ndaki bÃ¶lgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/Ä°dlib/Humus)
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GÃœNCEL
1- FETÃ– davalarÄ±
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde komuta merkezi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 460 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸiminde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 142 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 222 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek.
(Sakarya/14.00)
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin, 12'si firari 90 sanÄ±ÄŸÄ±n 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
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SPOR
1- Rusya'da dÃ¼zenlenen 2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± son 16 turu Ä°sveÃ§-Ä°sviÃ§re, Kolombiya-Ä°ngiltere maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.
(Saint Petersburg/17.00/Moskova/21.00)
2- Teniste sezonun Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ grand slam turnuvasÄ± Wimbledon, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da sÃ¼rÃ¼yor.
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TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, nisan ayÄ±na iliÅŸkin finansal kesim dÄ±ÅŸÄ±ndaki firmalarÄ±n dÃ¶viz varlÄ±k ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini aÃ§Ä±klayacak.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki heyet, BangladeÅŸ'in Coxâ€™s Bazar bÃ¶lgesindeki ArakanlÄ± mÃ¼ltecileri ziyaret edecek.
Ãœniversite adaylarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile YabancÄ± Dil Testi (YDT) yapÄ±lacak.
Ãœniversiteye giriÅŸte ilk kez uygulanacak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapÄ±lacak
AB Ã¼yesi 28 Ã¼lkenin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± BelÃ§ika'daki AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gÃ¼n oturumlarÄ± yapÄ±lacak.
BrÃ¼ksel'de AB Liderler Zirvesi dÃ¼zenlenecek.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ukrayna ve Danimarkaâ€™nÄ±n ortak giriÅŸimiyle dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Ukrayna Reform KonferansÄ±â€™na, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ'ta, BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n Konferans Salonu'nda dÃ¼zenlenecek "Yaz Kurâ€™an KurslarÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ProgramÄ±"na katÄ±lacak.
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Azerbaycan ordusunun 100. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lacak askeri geÃ§it tÃ¶renine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nin yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imleri iÃ§in yurt iÃ§inde 56 milyon 322 bin 632 seÃ§men, 180 bin 65 sandÄ±kta oy kullanÄ±yor
YarÄ±n yapÄ±lacak erken seÃ§imler Ã¶ncesinde liderler bugÃ¼n son mitinglerini dÃ¼zenleyecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kartal, Maltepe, AtaÅŸehir, ÃœskÃ¼dar, SarÄ±yer, GaziosmanpaÅŸa ve BeyoÄŸlu ilÃ§e mitinglerinde halka hitap edecek.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah ile Amman'da bir araya gelecek. Merkel Amman'daki resmi temaslarÄ± Ã§erÃ§evesinde Alman askeri birliÄŸini de ziyaret edecek.
Tacikistan'da bÃ¶lge Ã¼lkelerinin ve su sorunu yaÅŸayan Ã¼lkelerin hÃ¼kÃ¼met ve devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla "SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma Ä°Ã§in Su" UluslararasÄ± On YÄ±llÄ±k Eylem KonferansÄ± dÃ¼zenlenecek.
TÃ¼rkiye ve KKTC'nin arama kurtarma teÅŸkilatÄ±nda yer alan sivil ve askeri unsurlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek Åžehit TeÄŸmen Caner GÃ¶nyeli 2018- Arama Kurtarma TatbikatÄ±, kara safhasÄ±yla baÅŸlayacak.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye Anayasa Komisyonunun kurulmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'dan Ã¼st dÃ¼zey yetkililerle BM Cenevre Ofisi'nde bir araya gelecek.