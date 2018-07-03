10:14, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

En dÃ¼ÅŸÃ¼k memur ve emekli aylÄ±ÄŸÄ± belli oldu





Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, enflasyon farkÄ±yla birlikte en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ±nÄ±n 3 bin 133 liraya, en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur emekli aylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise 2 bin 149 liraya yÃ¼kseldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±yla, Ä°ÅŸÃ§i, BaÄŸ-Kur'a 9.17, memur emeklisine ise yÃ¼zde 8.67 zam yapÄ±ldÄ±. Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, enflasyon farkÄ±yla birlikte en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ±nÄ±n 3 bin 133 liraya, en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur emekli aylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise 2 bin 149 liraya yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi

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