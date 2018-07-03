10:16, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

Haziran AyÄ± Enflasyon RakamlarÄ± Belli Oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumunun resmi web adresi Ã¼zerinden bir duyuru yayÄ±mlandÄ±. YayÄ±mlanan duyuruda Haziran ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°ÅŸte enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n detaylarÄ±:

TÃ¼ketici fiyat endeksi (TÃœFE) aylÄ±k %2,61 arttÄ±

TÃœFEâ€™de (2003=100) 2018 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re %2,61, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n AralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re %9,17, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %15,39 ve on iki aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re %11,49 artÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.

AylÄ±k en yÃ¼ksek artÄ±ÅŸ %5,98 ile gÄ±da ve alkolsÃ¼z iÃ§ecekler grubunda oldu

Ana harcama gruplarÄ± itibariyle 2018 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±nda endekste yer alan gruplardan, haberleÅŸmede %4,76, ulaÅŸtÄ±rmada %2,66, ev eÅŸyasÄ±nda %2,24 ve eÄŸlence ve kÃ¼ltÃ¼rde %2,16 artÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.

AylÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶steren tek grup %1,15 ile giyim ve ayakkabÄ± oldu

Â