10:21, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

Aden kapÄ±sÄ± Kuzey'den kaÃ§anlara aÃ§Ä±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen BaÅŸbakanÄ± Ahmed bin DaÄŸr, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinden "Ã¼lkenin kuzey illerinden kaÃ§an ailelerin geÃ§ici baÅŸkent Aden'e giriÅŸlerine izin verilmesini" istedi.

Bin DaÄŸr, sosyal medyadaki Facebook hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama, "Yasalarda kuzey illerinden gelen ailelerin Aden'e giremeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bir ÅŸey bulunmuyor. Bu bizim ahlakÄ±mÄ±za, Ã¶rf ve ananelerimize de uymaz. Ã‡ocuk, kadÄ±n ve yaÅŸlÄ±larÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±ya uÄŸratmak doÄŸru deÄŸildir. Herkesin bu konuda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapmasÄ± gerekir." ifadelerine yer verdi.

Nerede olursa olsun tÃ¼m gÃ¼venlik noktalarÄ±nda yasalara uyulmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Bin DaÄŸr, sÃ¶z konusu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yollarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±, Ã¼lkenin baÅŸkentine girmeleri konusunda kolaylÄ±k saÄŸlanmasÄ± ve vatandaÅŸlarÄ±n haklarÄ±ndan yoksun bÄ±rakÄ±lmamasÄ± talimatÄ± verdi.

Yemenli aktivistler, Ã¼lkenin kuzey illerinden gelen onlarca ailenin, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± GÃ¼ney GeÃ§iÅŸ Konseyi'ne baÄŸlÄ±, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) tarafÄ±ndan desteklenen "Hizam Emni" gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan geÃ§ici baÅŸkent Aden'in giriÅŸinde alÄ±konulduÄŸunu belirtiyor.

Yemen'in batÄ± sahili bÃ¶lgelerinde Husiler ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda yaÅŸanan ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle, yÃ¼zlerce aile hÃ¼kÃ¼metin kontrolÃ¼ndeki kentlerden gÃ¶Ã§ ediyor.

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