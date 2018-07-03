10:36, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

Agung YanardaÄŸÄ±â€™ndaki patlamalar nedeniyle tahliye sayÄ±sÄ± artÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Karangasem Afet ZararlarÄ±nÄ± Azaltma AjansÄ± (BPBD), dÃ¼n akÅŸam Agung YanardaÄŸÄ±â€™nÄ±n yeniden kÃ¼l ve lav pÃ¼skÃ¼rmesinin ardÄ±ndan bin 156 kiÅŸinin gÃ¼venli bÃ¶lgeye tahliye edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

BPBD, tahliye edilenler iÃ§in battaniye ve gÄ±da gibi temel insani ihtiyaÃ§larÄ±n karÅŸÄ±lanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti ve tahliye edilenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n daha da artabileceÄŸini bildirdi.

Baliâ€™deki "I Gusti Ngurah Rai"â€™ HavalimanÄ± yetkilileri, ÅŸu an iÃ§in uÃ§uÅŸlarda herhangi bir aksamanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

8 bin kiÅŸiye tedbir amaÃ§lÄ± maske daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±

AdanÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Banyuvangi bÃ¶lgesi yetkilileri, yanardaÄŸdaki hareketlilikler nedeniyle 8 bin kiÅŸiye tedbir amaÃ§lÄ± maske daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± ve halka yanardaÄŸ Ã§evresindeki 4 kilometrelik alanda herhangi bir faaliyette bulunmamalarÄ± uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), dÃ¼n akÅŸam meydana gelen patlamada yanardaÄŸdan pÃ¼skÃ¼ren kÃ¼l ve dumanÄ±n 2 kilometre yÃ¼ksekliÄŸe Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve lavlarÄ±n yanardaÄŸ Ã§evresinde geniÅŸ bir alana yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Bali havalimanÄ±, volkanik kÃ¼llerin hava ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± aksatmasÄ± nedeniyle geÃ§en hafta yarÄ±m gÃ¼n hizmete kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

YanardaÄŸ 1963'te patladÄ±ÄŸÄ±nda lav akÄ±ÅŸÄ± 11 ay sÃ¼rmÃ¼ÅŸ, binden fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken bÃ¼yÃ¼k maddi hasar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. YanardaÄŸÄ±n etki alanÄ±nda halen 4 milyon kiÅŸi yaÅŸÄ±yor.

YaklaÅŸÄ±k 250 milyon nÃ¼fusa ev sahipliÄŸi yapan takÄ±madalar Ã¼lkesi Endonezya, "Pasifik AteÅŸ Ã‡emberi" olarak adlandÄ±rÄ±lan deprem bÃ¶lgesinden bulunuyor.