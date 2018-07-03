Karangasem Afet ZararlarÄ±nÄ± Azaltma AjansÄ± (BPBD), dÃ¼n akÅŸam Agung YanardaÄŸÄ±â€™nÄ±n yeniden kÃ¼l ve lav pÃ¼skÃ¼rmesinin ardÄ±ndan bin 156 kiÅŸinin gÃ¼venli bÃ¶lgeye tahliye edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BPBD, tahliye edilenler iÃ§in battaniye ve gÄ±da gibi temel insani ihtiyaÃ§larÄ±n karÅŸÄ±lanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti ve tahliye edilenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n daha da artabileceÄŸini bildirdi.
Baliâ€™deki "I Gusti Ngurah Rai"â€™ HavalimanÄ± yetkilileri, ÅŸu an iÃ§in uÃ§uÅŸlarda herhangi bir aksamanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
AdanÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Banyuvangi bÃ¶lgesi yetkilileri, yanardaÄŸdaki hareketlilikler nedeniyle 8 bin kiÅŸiye tedbir amaÃ§lÄ± maske daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± ve halka yanardaÄŸ Ã§evresindeki 4 kilometrelik alanda herhangi bir faaliyette bulunmamalarÄ± uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.
Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), dÃ¼n akÅŸam meydana gelen patlamada yanardaÄŸdan pÃ¼skÃ¼ren kÃ¼l ve dumanÄ±n 2 kilometre yÃ¼ksekliÄŸe Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve lavlarÄ±n yanardaÄŸ Ã§evresinde geniÅŸ bir alana yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Bali havalimanÄ±, volkanik kÃ¼llerin hava ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± aksatmasÄ± nedeniyle geÃ§en hafta yarÄ±m gÃ¼n hizmete kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
YanardaÄŸ 1963'te patladÄ±ÄŸÄ±nda lav akÄ±ÅŸÄ± 11 ay sÃ¼rmÃ¼ÅŸ, binden fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken bÃ¼yÃ¼k maddi hasar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. YanardaÄŸÄ±n etki alanÄ±nda halen 4 milyon kiÅŸi yaÅŸÄ±yor.
YaklaÅŸÄ±k 250 milyon nÃ¼fusa ev sahipliÄŸi yapan takÄ±madalar Ã¼lkesi Endonezya, "Pasifik AteÅŸ Ã‡emberi" olarak adlandÄ±rÄ±lan deprem bÃ¶lgesinden bulunuyor.
MÄ±sÄ±r Ä°stihbarat Servisinden bir yetkili, Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye'yi telefonla arayarak, Kahire'ye resmi bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirmesi iÃ§in davet etti.
Ä°srail'de yerel basÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Ä°ran'Ä±n Suriye'de bulunan gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± Ä°srail'in dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n "intikamÄ±nÄ± almak iÃ§in" bazÄ± Ã¼st dÃ¼zey Ä°srailli isimlere yurtdÄ±ÅŸÄ±na yapacaklarÄ± seyahat sÄ±rasÄ±nda saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemeyi deneyebileceÄŸi iddia edildi.
Japonya'nÄ±n KyuÅŸu Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼nden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, II. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nda Japon Ä°mparatorluk DonanmasÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lan 3 denizaltÄ±yÄ± Kyoto ÅŸehri aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Wakasa KÃ¶rfezi'nde bulunduÄŸunu tespit etti.
Kazakistan'a gitmek isteyenlerin vize iÅŸlemleri iÃ§in geÃ§erli olan 14 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re beÅŸ gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Meksika'nÄ±n yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Obrador, Trump yÃ¶netimi ile bir anlaÅŸmaya varma sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini sÃ¶yledi.
Filipinler'in Luzon AdasÄ±'nda meydana gelen 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde can ya da mal kaybÄ± olmadÄ±.
Malezya'da geÃ§tiÄŸimiz ay seÃ§imleri kaybederek iktidardan dÃ¼ÅŸen eski baÅŸbakan Necip Rezak'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
MÄ±sÄ±r'da demokratik yollarla seÃ§ilmiÅŸ ilk cumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi Ã¼lkenin hapishanelerinde direniÅŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken bugÃ¼n askeri darbe ile yarÄ±m kalan devrimin 5'nci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼
Bali AdasÄ±â€™ndaki Agung YanardaÄŸÄ±â€™ndaki patlamalar nedeniyle bin 156 kiÅŸi, gÃ¼venli bÃ¶lgeye tahliye edilirken, tahliye edilenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n daha da artabileceÄŸi bildirildi.
Yemen BaÅŸbakanÄ±'ndan "kuzeyden kaÃ§anlarÄ±n Aden'e alÄ±nmasÄ±" talimatÄ± verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev tarafÄ±ndan imzalanan kararnameye gÃ¶re, 2019'dan baÅŸlayarak Ã¼lkeye ithal edilecek elektrikli otomobillere gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulanmayacak
Fas'ta eski BaÅŸbakan Benkiran, "YÃ¼zyÄ±lÄ±n AnlaÅŸmasÄ±ndan bahsedenler, zannediyorlar ki Filistin meselesi ekonomik bir meseledir. Bilakis bu, topraklarÄ±ndan edilen ve geri dÃ¶nmek isteyen insanlarÄ±n meselesidir." dedi.
Fransa'da 4 insan haklarÄ± derneÄŸi tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan raporda, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi dÃ¶neminde halka baskÄ± kurmak iÃ§in kullanÄ±lan silah ve gÃ¶zetleme aletlerinin Fransa devleti veya FransÄ±z firmalarÄ± tarafÄ±ndan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AB, Libya Ä°stikrar Fonu'na 7 milyon avro ilave destek aktaracak.
Katar, Suudi Arabistan'Ä±n KatarlÄ± hacÄ±lara uyguladÄ±ÄŸÄ± engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in BM bÃ¼nyesindeki makamlara yazÄ± gÃ¶nderdi. YazÄ±da, "KatarlÄ±larÄ±n da diÄŸer MÃ¼slÃ¼manlar gibi hac farizasÄ±nÄ± yerine getirebilmesi iÃ§in Suudi Arabistan'a yÃ¶nelik acil tedbirler alÄ±nmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin Dera'daki saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±na gelen Suriyelilerin sayÄ±sÄ± 135 bini Ã§ocuk olmak Ã¼zere 270 bine ulaÅŸtÄ±. Suriye'nin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki gÃ¶Ã§menlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n en fazla 200 bine ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, buna karÅŸÄ±n mevcut sayÄ±nÄ±n tahminlerini fazlasÄ±yla aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi.