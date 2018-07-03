En dÃ¼ÅŸÃ¼k memur ve emekli aylÄ±ÄŸÄ± belli oldu

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, enflasyon farkÄ±yla birlikte en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ±nÄ±n 3 bin 133 liraya, en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur emekli aylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise 2 bin 149 liraya yÃ¼kseldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.