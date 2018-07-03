Bursa merkezli 14 ilde, silah kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 59 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Orhangazi Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca silah kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 72 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.
Harekete geÃ§en polis ekipleri, Bursa'nÄ±n Gemlik, Orhangazi ve Ä°znik ilÃ§eleri ile Ä°stanbul, Yalova, BalÄ±kesir, Konya, Sakarya, KÃ¼tahya, Ankara, Samsun, Zonguldak, Manisa, Hatay, Ã‡anakkale, Bayburt'taki adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.
Adreslerde yapÄ±lan aramada 24 ruhsatsÄ±z tabanca ve Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irilirken, 59 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
DiÄŸer ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.
Bu arada ÅŸÃ¼phelilerin silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla ilgili haberleÅŸirken "Zeytin var mÄ±? BÃ¼yÃ¼k zeytin mi kÃ¼Ã§Ã¼k zeytin mi yeÅŸil zeytin mi?" ÅŸeklinde ifadeler kullandÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine yÃ¶nelik Ankara'da aÃ§Ä±lan 56 davadan karara baÄŸlanan 27'sinde 389'u Ã¶mÃ¼r boyu olmak Ã¼zere 635 darbeci hakkÄ±nda hapis cezasÄ± verildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Muharrem Ä°nce'nin basÄ±na aÃ§Ä±klama yapmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
CHP'de gidilecek bir kongrede genel baÅŸkan adayÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Muharrem Ä°nce "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na onursal baÅŸkanlÄ±k teklif ettim. Kendisiyle bir yarÄ±ÅŸÄ±n iÃ§erisine girmeyeceÄŸimi sÃ¶yledim" dedi.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, 'erken seÃ§im' iddialarÄ± ile ilgili "TÃ¼rkiye erken seÃ§im ya da erken seÃ§im tartÄ±ÅŸmalarÄ±ndan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Bizim gÃ¼ndemimizde erken seÃ§im bulunmamaktadÄ±r." ifadesini kullandÄ±. .
Ailesiyle bayram ziyareti iÃ§in gittiÄŸi dedesinin kÃ¶yÃ¼nde kaybolduktan 18 gÃ¼n sonra Ã¶lÃ¼ bulunan 4 yaÅŸÄ±ndaki Leyla Aydemir'le ilgili AÄŸrÄ± Valisi SÃ¼leyman Elban, "AÄŸrÄ±'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 4 yaÅŸÄ±ndaki Leyla Aydemir ile ilgili herhangi bir istismar ya da tecavÃ¼z emaresi yok... 8-10 gÃ¼n aÃ§ bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶lmÃ¼ÅŸ." dedi.
14 ilde silah kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 59 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 13 kiÅŸi aranÄ±yor.
TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu tarafÄ±ndan bir duyuru yayÄ±mlandÄ±. YayÄ±mlanan duyuruda Haziran ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n belli olduÄŸu ifade edildi.
Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, enflasyon farkÄ±yla birlikte en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ±nÄ±n 3 bin 133 liraya, en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur emekli aylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise 2 bin 149 liraya yÃ¼kseldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Sultanbeyli'de, sabaha karÅŸÄ± Aydos OrmanÄ±'nda Ã§Ä±kan ve itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼len yangÄ±nda itfaiye ekiplerince karadan ve havadan mÃ¼dahalelerle yaklaÅŸÄ±k 2 saatte kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±nda 2 hektar ormanlÄ±k alanÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgeleri ile ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ±nda 4 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Slovenya CumhurbaÅŸkanÄ± Borut Pahor, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± 24 Haziran'daki seÃ§im zaferinden dolayÄ± kutladÄ±.
ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± Kosnett, "En tepeden, BaÅŸkan Trump ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan TÃ¼rk-Amerikan iliÅŸkilerinin yeniden inÅŸasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir Ã¶ncelik olduÄŸu konusunda Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ sinyaller var." dedi.
TSK ve ABD SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ±nca, FÄ±rat KalkanÄ± Harekat alanÄ± ile MÃ¼nbiÃ§ arasÄ±nda kalan hatta sekizinci devriye faaliyeti icra edildi.
Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu, KÄ±rÄ±kkale Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ErdoÄŸan Bayrakdar'Ä± gÃ¶revden alarak Ankara Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na atadÄ±.
SOCAR BaÅŸkanÄ± Rovnag Abdullayev, "TANAP Ã¼zerinden ilk ticari gazÄ±n teslimatÄ±, GÃ¼ney Gaz Koridoru'nun hayata geÃ§mesinde Ã¶nemli bir mihenk taÅŸÄ±dÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, Ã¶zellikle basÄ±nda yer alan AkÅŸener'e baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± teklif edildiÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, "BÃ¶yle bir ÅŸey kesinlikle sÃ¶z konusu deÄŸil." ifadesini kullandÄ±..