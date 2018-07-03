10:54, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

Minik Leyla'nÄ±n Ã¶lÃ¼m nedeni belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AÄŸrÄ±'da ailesiyle bayram ziyareti iÃ§in gittiÄŸi dedesinin kÃ¶yÃ¼nde kaybolduktan 18 gÃ¼n sonra Ã¶lÃ¼ bulunan 4 yaÅŸÄ±ndakiÂ Leyla Aydemir'le ilgili AÄŸrÄ± Valisi SÃ¼leyman Elban aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

AÄŸrÄ± Valisi SÃ¼leyman Elban,Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "AÄŸrÄ±'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 4 yaÅŸÄ±ndaki Leyla Aydemir ile ilgili herhangi bir istismar ya da tecavÃ¼z emaresi yok." ifadesini kullandÄ±.

Leyla Aydemir'in Ã¶lÃ¼m nedeniyle ilgili soru Ã¼zerine Elban, "8-10 gÃ¼n aÃ§ bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶lmÃ¼ÅŸ." dedi.

Elban, "YapÄ±lan otopsi ve deÄŸerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gÃ¼n iÃ§inde Ã¶lmÃ¼ÅŸ olduÄŸu sonucuna varÄ±ldÄ± ve bu Ã¶lÃ¼m hadisesinden bulunduÄŸu gÃ¼ne kadar beklediÄŸi bir yerden ve dÃ¼n bulunduÄŸu tarihten 2-3 gÃ¼n evvel o derede suyun iÃ§ine bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde otopsi raporunda tespitler mevcut." ifadelerini kullandÄ±.

Olayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar olduÄŸunu belirten Elban, "BazÄ± bulgular da var. Ã‡alÄ±ÅŸmalar titizlikle devam ediyor." bilgisini verdi.