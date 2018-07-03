11:12, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

VÃ¼cuda zararsÄ±z suya dayanÄ±klÄ± kÃ¢ÄŸÄ±t

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Massachusetts Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼nde (MIT) gÃ¶revli bilim adamlarÄ±, iCVD adÄ± verilen kimyasal buhar bÄ±rakÄ±m yÃ¶ntemi ile bazÄ± hidrofobik Ã¶zellikler kazandÄ±rÄ±lan ve ilave kimyasal iÅŸlemlerle gÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ kÄ±sa zincirli polimerleri birleÅŸtirerek yeni bir kaplama geliÅŸtirdi.

SÄ±vÄ±ya ihtiyaÃ§ duyulmadan, dÃ¼ÅŸÃ¼k Ä±sÄ±larda yapÄ±labilen iCVD iÅŸleminin, kumaÅŸÄ±, lifleri hizasÄ±nda Ã§ok ince ve dÃ¼zgÃ¼n biÃ§imde kapladÄ±ÄŸÄ±, hiÃ§bir gÃ¶zeneÄŸi tÄ±kamadÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶ylece gÃ¶zenekleri aÃ§mak iÃ§in ikinci bir iÅŸleme gerek duyulmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AraÅŸtÄ±rma ekibinden ProfesÃ¶r Kripa Varanasi, kaplamanÄ±n pamuk, naylon, keten gibi Ã§eÅŸitli kumaÅŸlarda ve kaÄŸÄ±t gibi materyaller Ã¼zerine uygulanabileceÄŸini sÃ¶yledi.

TÃ¼rk bilim insanÄ± AslÄ± UÄŸur'un da yer aldÄ±ÄŸÄ± ekip, kaplamanÄ±n ardÄ±ndan suya dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla kumlama iÅŸleminin yapÄ±labileceÄŸine de iÅŸaret etti.

SonuÃ§larÄ± "Advanced Functional Materials" dergisinde yayÄ±mlanan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n, kumaÅŸlarda geleneksel suya dayanÄ±klÄ± kaplamalara, zehirli olmayan alternatif doÄŸurmasÄ± Ã¼mit ediliyor.

Geleneksel su geÃ§irmeyen kaplamalarÄ±n, Ã§evrede ve vÃ¼cutta birikerek saÄŸlÄ±k ve kirlilik problemlerine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.