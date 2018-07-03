DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Massachusetts Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼nde (MIT) gÃ¶revli bilim adamlarÄ±, iCVD adÄ± verilen kimyasal buhar bÄ±rakÄ±m yÃ¶ntemi ile bazÄ± hidrofobik Ã¶zellikler kazandÄ±rÄ±lan ve ilave kimyasal iÅŸlemlerle gÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ kÄ±sa zincirli polimerleri birleÅŸtirerek yeni bir kaplama geliÅŸtirdi.
SÄ±vÄ±ya ihtiyaÃ§ duyulmadan, dÃ¼ÅŸÃ¼k Ä±sÄ±larda yapÄ±labilen iCVD iÅŸleminin, kumaÅŸÄ±, lifleri hizasÄ±nda Ã§ok ince ve dÃ¼zgÃ¼n biÃ§imde kapladÄ±ÄŸÄ±, hiÃ§bir gÃ¶zeneÄŸi tÄ±kamadÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶ylece gÃ¶zenekleri aÃ§mak iÃ§in ikinci bir iÅŸleme gerek duyulmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AraÅŸtÄ±rma ekibinden ProfesÃ¶r Kripa Varanasi, kaplamanÄ±n pamuk, naylon, keten gibi Ã§eÅŸitli kumaÅŸlarda ve kaÄŸÄ±t gibi materyaller Ã¼zerine uygulanabileceÄŸini sÃ¶yledi.
TÃ¼rk bilim insanÄ± AslÄ± UÄŸur'un da yer aldÄ±ÄŸÄ± ekip, kaplamanÄ±n ardÄ±ndan suya dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla kumlama iÅŸleminin yapÄ±labileceÄŸine de iÅŸaret etti.
SonuÃ§larÄ± "Advanced Functional Materials" dergisinde yayÄ±mlanan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n, kumaÅŸlarda geleneksel suya dayanÄ±klÄ± kaplamalara, zehirli olmayan alternatif doÄŸurmasÄ± Ã¼mit ediliyor.
Geleneksel su geÃ§irmeyen kaplamalarÄ±n, Ã§evrede ve vÃ¼cutta birikerek saÄŸlÄ±k ve kirlilik problemlerine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.
Yeni bir kimyasal yÃ¶ntemle Ã§evreye zarar vermeden yapÄ±lan bir kaplamanÄ±n, doÄŸal kumaÅŸlarÄ± su geÃ§irmez hale getirebileceÄŸi bildirildi. AraÅŸtÄ±rma ekibinden ProfesÃ¶r Kripa Varanasi, kaplamanÄ±n pamuk, naylon, keten gibi Ã§eÅŸitli kumaÅŸlarda ve kaÄŸÄ±t gibi materyaller Ã¼zerine uygulanabileceÄŸini sÃ¶yledi.
SpaceX'in Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¶nce Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava ÃœssÃ¼'nden fÄ±rlatÄ±lan Dragon kargo kapsÃ¼lÃ¼nÃ¼n UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na vardÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
iOS iÃ§in WhatsApp uygulamasÄ±na eklenen yeni Ã¶zellikler ve geliÅŸtirmeler ile Ã§ok daha baÅŸarÄ±lÄ± bir yÃ¶netim gÃ¶sterebilecekler.
DÃ¼nyada vatandaÅŸlÄ±ÄŸa kabul edilen ilk robot Sophia, Ä°ngilizceâ€™den sonra Etiyopyaâ€™nÄ±n resmi dili Amharcaâ€™yÄ± da konuÅŸacak.
Apple'Ä±n, 2011 yÄ±lÄ±nda Samsung'un iPhone'un tasarÄ±mÄ±nÄ± "birebir" kopyalayarak patent haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi iddiasÄ±yla davada iki taraf anlaÅŸmaya vardÄ±.
Japonya'nÄ±n AralÄ±k 2014'te yolculuÄŸuna baÅŸlayan uzay aracÄ± Hayabusa 2, 3,2 milyar kilometre yol kat ederek Ryugu'nun 20 kilometre yakÄ±nÄ±ndaki hedefine vardÄ±.
Kanada, CERN'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalara katkÄ±da bulunmak Ã¼zere 10 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mla yeni bir sÃ¼per derin dondurucu Ã¼retti.
Bilim adamlarÄ± tarafÄ±ndan, Antarktika'daki en bÃ¼yÃ¼k buzulun altÄ±nda volkanik bir sÄ±caklÄ±k kaynaÄŸÄ± keÅŸfedildi.
GÃ¶k bilimciler, GÃ¼neÅŸ Sistemi dÄ±ÅŸÄ±nda 80 Ã¶te gezegen keÅŸfetti. KeÅŸfedilen gezegenlerden en parlak olanÄ±, DÃ¼nya'nÄ±n kÃ¼tlesinin 10 katÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde ve DÃ¼nya'dan 2,5 kat daha bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu bildirildi.
Uygulama, Instagram'Ä±n Ã§oÄŸu kullanÄ±cÄ± iÃ§in bir dakika olan video sÃ¼resini 10'a Ã§Ä±karacak
IBM'in insanlarla konuÅŸup argÃ¼manlar Ã¼retmek iÃ§in tasarladÄ±ÄŸÄ± yapay zeka tabanlÄ± bilgisayarÄ± Project Debater'Ä±n dÃ¼n San Francisco'da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi mÃ¼nazarada insan katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n daha iyi bir performans sergilediÄŸi bildirildi
Facebook'un 21 Haziran'da gÃ¼ncellenecek politikasÄ± Ã§erÃ§evesinde Ã§ocuk kullanÄ±cÄ±lar, sitedeki silah aksesuarÄ± reklamlarÄ±nÄ± gÃ¶remeyecek.
Asya'nÄ±n hÄ±zla bÃ¼yÃ¼yen e-ticaret piyasasÄ±na yayÄ±lma arayÄ±ÅŸÄ±ndaki Google, Alibaba'nÄ±n baÅŸlÄ±ca rakibi JD.com'a 550 milyon dolar yatÄ±rÄ±m yapacak.
TÃœBÄ°TAK'ta dÃ¼zenlenen tÃ¶renle yeni nesil haberleÅŸme teknolojisi '5G' iÃ§in imzalar atÄ±ldÄ±.
Bethesda firmasÄ± 14 KasÄ±m'da Fallout serisinin yeni oyunu Fallout 76â€™yÄ± tanÄ±ttÄ±
Peru KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir ekip tarafÄ±ndan drone teknolojisi kullanÄ±larak yapÄ±lan taramalarda, Ä°nsanoÄŸlunun en bÃ¼yÃ¼k sÄ±rlarÄ±ndan biri olarak tanÄ±mlanan 25 yeni Nazca Ã‡izgisi daha tespit edildi.