11:43, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

Malezya'da eski BaÅŸbakan Necip Rezak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





Malezya'da geÃ§tiÄŸimiz ay seÃ§imleri kaybederek iktidardan dÃ¼ÅŸen eski baÅŸbakan Necip Rezak'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Malezya'da eski BaÅŸbakan Necip Rezak'Ä±nÂ "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yetkililer, eski BaÅŸbakan Necip'in yolsuzlukla mÃ¼cadele ekiplerinceÂ evinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Malezya BaÅŸbakanÄ± Mahathir Muhammed, "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruÅŸturmasÄ±nda adÄ± geÃ§en eski BaÅŸbakan Necip Rezak'Ä±n yakÄ±nda yargÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. - 1MDB yolsuzluk suÃ§lamalarÄ± "1MDB" soruÅŸturmasÄ±nda yer alan belgelerde, ÅŸirkete baÄŸlÄ± ajanslar, bankalar ve kuruluÅŸlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Necip'in kiÅŸisel banka hesaplarÄ±na 681 milyon dolar transfer edildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. MalezyalÄ±lar Necip'in yargÄ±lanmasÄ± iÃ§in gÃ¼nlerce gÃ¶steriler dÃ¼zenlemiÅŸti. Malezya BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Necip'in beÅŸ ÅŸahsi hesabÄ±ndaki 681 milyon dolarÄ±n Suudi Kraliyet ailesinin kiÅŸisel baÄŸÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, Suudi hÃ¼kÃ¼metinin bunu doÄŸrulamasÄ±yla Necip, yolsuzluk iddialarÄ±ndan aklanmÄ±ÅŸtÄ±. Necip'in geÃ§en ay yapÄ±lan genel seÃ§imleri kaybetmesiyle hakkÄ±ndaki soruÅŸturma, yeni BaÅŸbakan Mahathir Muhammed'in talimatÄ±yla tekrar aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â Rezak kendini savunurken kÄ±zÄ±nÄ±n Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev'in oÄŸlu Daniyar ile evli olduÄŸunu ve ev aramalarÄ±nda ele geÃ§irilen eÅŸyalarÄ±n birÃ§oÄŸunun hediye olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Â



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