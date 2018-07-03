11:54, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

Filipinler'de orta ÅŸiddette deprem





Filipinler'in Luzon AdasÄ±'nda meydana gelen 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde can ya da mal kaybÄ± olmadÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filipinler'in Luzon AdasÄ±'nda 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Filipinler Sismoloji ve Volkanoloji EnstitÃ¼sÃ¼, 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n Luzon AdasÄ±'nda Batangas kentindeki Nasugbo kasabasÄ±nÄ±n 25 kilometre gÃ¼neybatÄ±sÄ± olduÄŸunu duyurdu. Yerin 123 kilometre derinliÄŸinde kaydedilen depremin baÅŸkent Manila'da da hissedildiÄŸi belirtildi. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re depremde can ya da mal kaybÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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