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Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na resmen 'çekil' dedi
Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na resmen 'çekil' dedi

CHP'de gidilecek bir kongrede genel başkan adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif ettim. Kendisiyle bir yarışın içerisine girmeyeceğimi söyledim" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Muharrem İnce, "Kendisi (Kılıçdaroğlu) isterse olağan üstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. 'Hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir..." ifadelerini kullandı.

CHP’nin 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün gece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya gelmişti. İnce bugün Meclis’te gazetecilere o görüşmenin detaylarını anlattı.

Buluşmada eşlerini de olduğunu belirten İnce “Yemek yedik, seçimi değerlendirdik.” dedi.

“OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDELİM…”

Muharrem İnce gazetecilerin sorusu üzerine ise “Sayın Kılıçdaroğlu’ndan bana bir teklif gelmedi. Ama ben bir teklifte bulundum. Ona büyük bir devlet adamlığı yaptığını, kurultayda kendisine rakip olan birisini Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesinin büyük bir devlet adamlığı olduğunu söyledim. Kendisi ile bir yarışa girmek istemediğimi, kendisi isterse kurultayı toplayarak beni genel başkan olarak gösterebileceğini, kendisinin de onursal genel başkan olabileceğini belirttim. Genel Başkan olarak partiyi hazırlayabileceğimi söyledim” dedi.



İlgili Konular Kılıçdaroğlu chp muharrem ince
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