11:17, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

MÄ±sÄ±r'Ä±n yarÄ±m kalan devrimi





MÄ±sÄ±r'da demokratik yollarla seÃ§ilmiÅŸ ilk cumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi Ã¼lkenin hapishanelerinde direniÅŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken bugÃ¼n askeri darbe ile yarÄ±m kalan devrimin 5'nci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'Ä±n demokratik yollarla seÃ§ilmiÅŸ ilk cumhurbaÅŸkanÄ± olan 67 yaÅŸÄ±ndaki Muhammed Mursi'nin askeri darbe ile devrilmesinin bugÃ¼n 5'nci yÄ±lÄ±. BugÃ¼n uluslararasÄ± camiada Muhammed Mursi'ye uygulananlar bir tÃ¼r intikam olarakÂ deÄŸerlendirilirken mevcut ABD komutasÄ±ndaki askeri hÃ¼kÃ¼metin neredeyse tek derdi Mursi'yi uluslararasÄ± arenada kendini suÃ§lu gÃ¶stermeden yoketmek. Kahire Amerikan Ãœniversitesi Siyaset Sosyolojisi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Said SadÄ±k da Mursi MÄ±sÄ±r'da yÃ¶netimin son derece gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu belirterek, "Mursi davalarÄ±nÄ±n nereye kadar sÃ¼receÄŸini kestiremeyiz. Rejim ÅŸu anda Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ ve MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) ile uzlaÅŸmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyecektir. Mursi'yi devirenler nasÄ±l olur da onu serbest bÄ±rakabilir ki?" ifadelerini kullanÄ±yor. MÄ±sÄ±r'da darbe Ã¶ncesi ve sonrasÄ± sÃ¼reÃ§ hakkÄ±ndaki geliÅŸmeler hakkÄ±nda; http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=405882Â http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=303199Â http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=215809Â http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=279644Â http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=347331Â http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=147130Â http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=268345Â Â

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