12:23, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

Kazakistan'a vize verme kurallarÄ± deÄŸiÅŸti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Ä°Ã§iÅŸleri ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±klarÄ±nÄ±n ortak kararÄ±yla 1 Temmuz itibariyle Ã¼lkeye vize verme kurallarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸi bildirildi.

YabancÄ±lar iÃ§in Kazakistan Cumhuriyeti'ne giriÅŸ vizesi baÅŸvurularÄ±Â Ã¼lkeye giriÅŸ tarihinden beÅŸ iÅŸ gÃ¼nÃ¼ Ã¶ncesinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Daha Ã¶nce bu sÃ¼re 14 gÃ¼ndÃ¼.

Yeni kanuna gÃ¶re Ã¼lkeye giriÅŸ yapmak isteyenler Kazakistanâ€™daki hareket gÃ¼zergÃ¢hlarÄ±nÄ± ve ikamet edecekleri adresi gÃ¶stermek mecburiyetindeÂ olacak. Vizesi olan yabancÄ±lar daha Ã¶nce olduÄŸu gibi gÃ¶Ã§men idarelerinde kayÄ±t yaptÄ±rmayacak.

AyrÄ±ca geÃ§erli vizenin uzatÄ±lmasÄ± iÃ§in belgelerin sunum sÃ¼resinde de deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±. Bu sÃ¼re vizenin bitiminden en az 5 iÅŸ gÃ¼nÃ¼, en fazla 30 iÅŸ gÃ¼n olarak belirlendi.