12:17, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

Yeni BaÅŸkan Obrador'dan Trump'la anlaÅŸma taahhÃ¼dÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Meksika'da hafta sonu yapÄ±lan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kazanan Andres Manuel Lopez Obrador'u tebrik etti.

Trump, Obrador ile yarÄ±m saat sÃ¼ren telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±.

Trump Obrador'dan Ã¼mitli!

ABD BaÅŸkanÄ±, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Obrador ile sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi, ticaret ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ± (NAFTA) konularÄ±nÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Trump, Obrador ile "Ã§ok iyi bir iliÅŸkilerinin olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" sÃ¶zlerine ekledi.

Trump yÃ¶netimi ile anlaÅŸma sÃ¶zÃ¼

Meksika'nÄ±n yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Obrador da Televisa ile yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleÅŸide, iki Ã¼lkenin gÃ¼venlik ve gÃ¶Ã§ konusunda iÅŸ birliÄŸinden ticarete kadar her konuda uzlaÅŸÄ± arayÄ±ÅŸÄ±nda olmasÄ± gereken bu belirsiz zamanlarda Trump yÃ¶netimi ile bir anlaÅŸmaya varma sÃ¶zÃ¼ verdi.

Obrador, "3 bin kilometreden uzun bir sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±z, ABD'de yaÅŸayan 12 milyondan fazla MeksikalÄ± var. ABD, baÅŸlÄ±ca ekonomik-ticari ortaÄŸÄ±mÄ±z. Kavga etmeyeceÄŸiz. Daima bir anlaÅŸma arayÄ±ÅŸÄ±nda olacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.