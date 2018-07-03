12:35, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

II. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan kalma denizaltÄ±lar bulundu



Foto: ArÅŸiv

Japonya'nÄ±n KyuÅŸu Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼nden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, II. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nda Japon Ä°mparatorluk DonanmasÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lan 3 denizaltÄ±yÄ± Kyoto ÅŸehri aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Wakasa KÃ¶rfezi'nde bulunduÄŸunu tespit etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Japonya Ä°mparatorluk DonanmasÄ±na ait II. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan kalma 3 denizaltÄ±nÄ±n Japon Denizi'nde bulunduÄŸu bildirildi. Japon haber ajansÄ± Kyodo'da yer alan habere gÃ¶re, Japonya'nÄ±n KyuÅŸu Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼nden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, II. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nda Japon Ä°mparatorluk DonanmasÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lan 3 denizaltÄ±yÄ± Kyoto ÅŸehri aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Wakasa KÃ¶rfezi'nde buldu. AralarÄ±nda Nazi AlmanyasÄ±'ndan ithal edilen "U-Boat"un olduÄŸu denizaltÄ±larÄ±n savaÅŸÄ± saÄŸlam olarak tamamladÄ±ÄŸÄ± ancak savaÅŸ sonrasÄ±nda ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki iÅŸgal gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan batmaya terk edildiÄŸi belirtildi. Ekibin haziran ayÄ±nda kÃ¶rfez Ã§evresinde sonar cihazlarÄ± ve insansÄ±z denizaltÄ± tarama araÃ§larÄ±yla yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda bulduÄŸu denizaltÄ±larÄ±n 1924, 1927 ve 1943 yapÄ±mÄ± orijinal formlarÄ±nÄ± koruduÄŸu kaydedildi.

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