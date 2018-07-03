12:46, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

Ankara'daki FETÃ– davalarÄ±nda bilanÃ§o

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin baÅŸkentte aÃ§Ä±lan 56 davadan bugÃ¼ne kadar tamamlanan 27'sinde 389'u Ã¶mÃ¼r boyu olmak Ã¼zere 635 darbeciye hapis cezasÄ± verildi.

Ankara'da aÃ§Ä±lan 56 darbe giriÅŸimi davasÄ±ndan 27'si karara baÄŸlandÄ±

15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturmalar sonucu hazÄ±rlanan iddianamelerle teÅŸebbÃ¼se katÄ±ldÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle sanÄ±klarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karak hesap verme sÃ¼reci devam ediyor.

Ankara'da bugÃ¼ne kadar aÃ§Ä±lan 56 darbe giriÅŸimi davasÄ±ndan 27'si karara baÄŸlandÄ±.

Sona eren davalarda, 189 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 200 kiÅŸi mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

SanÄ±klardan 246'sÄ± ise Ã§eÅŸitli sÃ¼relerde hapis cezasÄ±na mahkum edildi. Tamamlanan davalarda bazÄ± sanÄ±klarÄ±n da beraati kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Davalardan 29'unda ise sanÄ±klarÄ±n yargÄ±lanmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

KasÄ±rga'nÄ±n alÄ±konulmasÄ± davasÄ±

SanÄ±k sayÄ±sÄ± ve eylemleri itibarÄ±yla 15 Temmuz darbe giriÅŸimine dair bazÄ± davalar kamuoyunda geniÅŸ yer buldu.

Buna gÃ¶re, baÅŸkentteki davalardan ilk karar, 15 Haziran 2017'de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga'nÄ±n alÄ±konulmasÄ±na iliÅŸkin davada verildi.

Bu davada, sanÄ±klardan 18'i aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 12'ÅŸer yÄ±l, 5'i ise mÃ¼ebbet ve 10'ar yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Eski CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ± KomutanÄ± kurmay albay Muhsin Kutsi BarÄ±ÅŸ'Ä±n da "kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden alÄ±koyma" suÃ§undan 12 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmedildi.

Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± (Ã–KK) ele geÃ§irmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len davada, 18 sanÄ±ÄŸÄ±n tamamÄ± Halisdemir'e yÃ¶nelik "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± aldÄ±. Mahkeme heyeti, sanÄ±klar hakkÄ±nda takdir indirimi uygulamadÄ±.

Bunun yanÄ± sÄ±ra mahkeme heyeti, bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klara, "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verdi ancak fiilden sonraki davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± dikkate alarak sanÄ±klarÄ±n 13'Ã¼nÃ¼n cezasÄ±nÄ± takdiri indirimle mÃ¼ebbet hapse Ã§evirdi.

Generallere aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet

PolatlÄ± ilÃ§esindeki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin davada aralarÄ±nda eski tÃ¼mgeneral Osman ÃœnlÃ¼ ile eski tuÄŸgeneral Murat AygÃ¼n'Ã¼n de bulunduÄŸu 27 sanÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 20 kiÅŸiye mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.

Mahkeme heyeti, sanÄ±klardan 217'sini ise "anayasayÄ± ihlale yardÄ±m" suÃ§undan 12 yÄ±l 6 ay ile 20 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen sÃ¼relerde hapis cezalarÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±. AralarÄ±nda Albay Varol AydÄ±n, bir sivil memur ve 62 erin olduÄŸu 64 sanÄ±k ise beraat etti.

BaÅŸkent sokaklarÄ±na tanklarÄ± Ã§Ä±karan 52 sanÄ±ÄŸa ceza

Ankara 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince gÃ¶rÃ¼len, Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± tank taburu personelinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemlere iliÅŸkin davada da 11 sanÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 27 sanÄ±ÄŸa da mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi. 14 sanÄ±ÄŸÄ±n Ã§eÅŸitli sÃ¼relerde hapis cezalarÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± davada, darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda er olarak vatani gÃ¶revlerini yapan 11 sanÄ±ÄŸÄ±n da beraati kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Darbe giriÅŸiminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gece GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndaki TÃœRKSAT yerleÅŸkesinde yayÄ±nlarÄ± kesmeye Ã§alÄ±ÅŸan 5'i sivil 17 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 4 firari sanÄ±ÄŸÄ±n dosyasÄ± ayrÄ±ldÄ±. Tutuklu 13 sanÄ±ÄŸa ise aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verilmesi karara baÄŸlandÄ±.

Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, eski asker olan sanÄ±klarÄ±n TÃœRKSAT personeli Ahmet Ã–zsoy ve Ali KarslÄ±'nÄ±n ÅŸehit edilmesi nedeniyle ikiÅŸer kez daha aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±na hÃ¼kmetti.

DÃ¶nemin Kara Kuvvetleri EÄŸitim ve Doktrin KomutanÄ± olan emekli Orgeneral Kamil BaÅŸoÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin davada ise sanÄ±klardan birine aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 9 yÄ±l, 2'sine mÃ¼ebbet, 2'sine de mÃ¼ebbet ve 7 yÄ±l 6'ÅŸar ay ceza verildi.

Eski CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ± KomutanÄ± kurmay albay Muhsin Kutsi BarÄ±ÅŸ ile eski tabip binbaÅŸÄ± Adem Parlak ise 9'ar yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Olay tarihinde vatani gÃ¶revlerini yapmakta olan 2 er beraat etti.

Tankla vatandaÅŸlarÄ± ezenler affedilmedi

Mamak 28. Mekanize TugayÄ±'ndan Ã§Ä±kan zÄ±rhlÄ± araÃ§larla FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± ve "Mesut YaÄŸan"Ä±n ÅŸehit edilmesi eylemine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 38 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Ankara 20. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde karara baÄŸlandÄ±.

Eski binbaÅŸÄ±lar Fatih Efe, Dursun Koca, Ahmet Ã‡elikel ile eski Ã¼steÄŸmen Abdurrahman KoÃ§oÄŸlu'na aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verdi.

SanÄ±klardan KoÃ§oÄŸlu'nun ayrÄ±ca "nitelikli Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§undan da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kararda, suÃ§ iÅŸleme kasÄ±tlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle diÄŸer 34 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatine hÃ¼kmedildi.

Kara Harp Okulundan helikopterle Genelkurmay'a giderek darbe giriÅŸimine destek olduklarÄ± iddiasÄ±yla 8'i rÃ¼tbeli, 156'sÄ± Kara Harp Okulu kursiyeri 164 kiÅŸi hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada, 4 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 60 sanÄ±k ise mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki darbe giriÅŸimi eylemlerine iliÅŸkin davada, aralarÄ±nda eski tuÄŸamiraller Ä°rfan ArabacÄ± ve Murat Åžirzai'nin de olduÄŸu 47 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 18 kiÅŸi ise mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± aldÄ±.

BaÅŸka bir davada da dÃ¶nemin Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± EÄŸitim ve Doktrin KomutanlÄ±ÄŸÄ± (EDOK) Muharebe ve Muharebe EÄŸitim Destek KomutanÄ± eski korgeneral Metin Ä°yidil ile dÃ¶nemin EDOK kurmay baÅŸkanÄ± Hamza KoÃ§yiÄŸit'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 3 generale aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.