12:58, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

Ä°ran'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey Ä°sraillileri hedef alabileceÄŸi iddiasÄ±





Ä°srail'de yerel basÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Ä°ran'Ä±n Suriye'de bulunan gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± Ä°srail'in dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n "intikamÄ±nÄ± almak iÃ§in" bazÄ± Ã¼st dÃ¼zey Ä°srailli isimlere yurtdÄ±ÅŸÄ±na yapacaklarÄ± seyahat sÄ±rasÄ±nda saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemeyi deneyebileceÄŸi iddia edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailli gÃ¼venlik kaynaklarÄ±nÄ±n Ä°ran'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey Ä°srailli isimlere Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±na yapacaklarÄ± seyahat sÄ±rasÄ±nda saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyebileceÄŸi endiÅŸesi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



BasÄ±ndaki iddialara gÃ¶re, Ä°srail Ä°Ã§ Ä°stihbarat Servisi Åžin Bet BaÅŸkanÄ± Nadav Argaman geÃ§en hafta eski baÅŸbakan Ehud Barak'Ä± evinde ziyaret ederek Ä°ran'Ä±n kendisine ve bazÄ± Ã¼st dÃ¼zey Ä°sraillere karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmeyi hedefleyebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Eski BaÅŸbakan Barak ve Åžin Bet'ten henÃ¼z aÃ§Ä±klamaÂ yok Ä°ddialarla iliÅŸkin eski BaÅŸbakan Barak ve Åžin Bet'ten herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±. Haberde Ä°srail yÃ¶netiminin Ä°ran'Ä±n saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenme ihtimaline karÅŸÄ± yabancÄ± Ã¼lkelerdeki temsilciliklerinde ve Yahudilere ait kuruluÅŸlardaki gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Suriye'nin Humus ÅŸehrindeki T-4 hava Ã¼ssÃ¼ne 9 Nisan'da dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2'si asker, 5'i milis 7 Ä°ranlÄ± Ã¶lmÃ¼ÅŸ, Rusya ve Ä°ran saldÄ±rÄ±yla ilgili Ä°srail'i suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail ordusu, mayÄ±s ayÄ±nda Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu'na baÄŸlÄ± KudÃ¼s GÃ¼cÃ¼'nÃ¼n Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki Golan Tepeleri'ndeki Ã¼slere doÄŸru 20 kadar roket fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek Suriye'deki Ä°ran'a ait bir Ã§ok hedefe hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemiÅŸti.

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