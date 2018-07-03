Ä°srailli gÃ¼venlik kaynaklarÄ±nÄ±n Ä°ran'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey Ä°srailli isimlere Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±na yapacaklarÄ± seyahat sÄ±rasÄ±nda saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyebileceÄŸi endiÅŸesi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
BasÄ±ndaki iddialara gÃ¶re, Ä°srail Ä°Ã§ Ä°stihbarat Servisi Åžin Bet BaÅŸkanÄ± Nadav Argaman geÃ§en hafta eski baÅŸbakan Ehud Barak'Ä± evinde ziyaret ederek Ä°ran'Ä±n kendisine ve bazÄ± Ã¼st dÃ¼zey Ä°sraillere karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmeyi hedefleyebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Ä°ddialarla iliÅŸkin eski BaÅŸbakan Barak ve Åžin Bet'ten herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.
Haberde Ä°srail yÃ¶netiminin Ä°ran'Ä±n saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenme ihtimaline karÅŸÄ± yabancÄ± Ã¼lkelerdeki temsilciliklerinde ve Yahudilere ait kuruluÅŸlardaki gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Suriye'nin Humus ÅŸehrindeki T-4 hava Ã¼ssÃ¼ne 9 Nisan'da dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2'si asker, 5'i milis 7 Ä°ranlÄ± Ã¶lmÃ¼ÅŸ, Rusya ve Ä°ran saldÄ±rÄ±yla ilgili Ä°srail'i suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail ordusu, mayÄ±s ayÄ±nda Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu'na baÄŸlÄ± KudÃ¼s GÃ¼cÃ¼'nÃ¼n Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki Golan Tepeleri'ndeki Ã¼slere doÄŸru 20 kadar roket fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek Suriye'deki Ä°ran'a ait bir Ã§ok hedefe hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemiÅŸti.
MÄ±sÄ±r Ä°stihbarat Servisinden bir yetkili, Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye'yi telefonla arayarak, Kahire'ye resmi bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirmesi iÃ§in davet etti.
Ä°srail'de yerel basÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Ä°ran'Ä±n Suriye'de bulunan gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± Ä°srail'in dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n "intikamÄ±nÄ± almak iÃ§in" bazÄ± Ã¼st dÃ¼zey Ä°srailli isimlere yurtdÄ±ÅŸÄ±na yapacaklarÄ± seyahat sÄ±rasÄ±nda saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemeyi deneyebileceÄŸi iddia edildi.
Japonya'nÄ±n KyuÅŸu Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼nden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, II. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nda Japon Ä°mparatorluk DonanmasÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lan 3 denizaltÄ±yÄ± Kyoto ÅŸehri aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Wakasa KÃ¶rfezi'nde bulunduÄŸunu tespit etti.
Kazakistan'a gitmek isteyenlerin vize iÅŸlemleri iÃ§in geÃ§erli olan 14 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re beÅŸ gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Meksika'nÄ±n yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Obrador, Trump yÃ¶netimi ile bir anlaÅŸmaya varma sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini sÃ¶yledi.
Filipinler'in Luzon AdasÄ±'nda meydana gelen 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde can ya da mal kaybÄ± olmadÄ±.
Malezya'da geÃ§tiÄŸimiz ay seÃ§imleri kaybederek iktidardan dÃ¼ÅŸen eski baÅŸbakan Necip Rezak'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
MÄ±sÄ±r'da demokratik yollarla seÃ§ilmiÅŸ ilk cumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi Ã¼lkenin hapishanelerinde direniÅŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken bugÃ¼n askeri darbe ile yarÄ±m kalan devrimin 5'nci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼
Bali AdasÄ±â€™ndaki Agung YanardaÄŸÄ±â€™ndaki patlamalar nedeniyle bin 156 kiÅŸi, gÃ¼venli bÃ¶lgeye tahliye edilirken, tahliye edilenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n daha da artabileceÄŸi bildirildi.
Yemen BaÅŸbakanÄ±'ndan "kuzeyden kaÃ§anlarÄ±n Aden'e alÄ±nmasÄ±" talimatÄ± verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev tarafÄ±ndan imzalanan kararnameye gÃ¶re, 2019'dan baÅŸlayarak Ã¼lkeye ithal edilecek elektrikli otomobillere gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulanmayacak
Fas'ta eski BaÅŸbakan Benkiran, "YÃ¼zyÄ±lÄ±n AnlaÅŸmasÄ±ndan bahsedenler, zannediyorlar ki Filistin meselesi ekonomik bir meseledir. Bilakis bu, topraklarÄ±ndan edilen ve geri dÃ¶nmek isteyen insanlarÄ±n meselesidir." dedi.
Fransa'da 4 insan haklarÄ± derneÄŸi tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan raporda, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi dÃ¶neminde halka baskÄ± kurmak iÃ§in kullanÄ±lan silah ve gÃ¶zetleme aletlerinin Fransa devleti veya FransÄ±z firmalarÄ± tarafÄ±ndan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AB, Libya Ä°stikrar Fonu'na 7 milyon avro ilave destek aktaracak.
Katar, Suudi Arabistan'Ä±n KatarlÄ± hacÄ±lara uyguladÄ±ÄŸÄ± engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in BM bÃ¼nyesindeki makamlara yazÄ± gÃ¶nderdi. YazÄ±da, "KatarlÄ±larÄ±n da diÄŸer MÃ¼slÃ¼manlar gibi hac farizasÄ±nÄ± yerine getirebilmesi iÃ§in Suudi Arabistan'a yÃ¶nelik acil tedbirler alÄ±nmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin Dera'daki saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±na gelen Suriyelilerin sayÄ±sÄ± 135 bini Ã§ocuk olmak Ã¼zere 270 bine ulaÅŸtÄ±. Suriye'nin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki gÃ¶Ã§menlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n en fazla 200 bine ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, buna karÅŸÄ±n mevcut sayÄ±nÄ±n tahminlerini fazlasÄ±yla aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi.