13:06, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

MÄ±sÄ±r'dan Hamas'a resmi ziyaret daveti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin Ä°slami DireniÅŸ Hareketi Hamas'Ä±n, Filistinli gruplar arasÄ±nda uzlaÅŸÄ± meselesi ve Gazze Åžeridi'ndeki gÃ¼venlik durumu baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere MÄ±sÄ±r'dan resmi davet aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

HamaslÄ± yetkililerden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, MÄ±sÄ±r Ä°stihbarat Servisinden bir yetkili, Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye'yi telefonla arayarak, Kahire'ye resmi bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirmesi iÃ§in davet etti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, son dÃ¶nemde aksaklÄ±klar yaÅŸanan Filistin uzlaÅŸÄ± dosyasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli meseleler ile Ä°srail'le Gazze Åžeridi'nde yaÅŸanan ve her geÃ§en gÃ¼n ÅŸiddetlenen gergin gÃ¼venlik durumunun ele alÄ±nmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi kaydedildi.

AynÄ± kaynak, sÃ¶z konusu davetin Hamas tarafÄ±ndan kabul edileceÄŸi ve Ã¼st dÃ¼zey resmi bir heyetin Kahire'ye gÃ¶nderileceÄŸini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

Fetih Hareketi Merkezi Komite Ãœyesi Azzam Ahmed, dÃ¼nkÃ¼ basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Filistin uzlaÅŸÄ± dosyasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi iÃ§in MÄ±sÄ±r'Ä±n Filistinli gruplarÄ±, Kahire'ye ziyaret etmeleri yÃ¶nÃ¼nde davet ettiÄŸini belirtmiÅŸti.

Filistin topraklarÄ±nda Hamas'Ä±n Gazze'de yÃ¶netime geldiÄŸi 2007'den bu yana siyasi bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼k yaÅŸanÄ±yor. Fetih ile Hamas heyetleri, son olarak MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitiren "uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±" imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Buna gÃ¶re Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼metinin geÃ§en yÄ±lÄ±n sonunda Gazze Åžeridi'nde tÃ¼m kontrolÃ¼ devralmasÄ± gerekiyordu ancak yaÅŸanan birtakÄ±m anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle bu tam olarak hayata geÃ§irilemedi.