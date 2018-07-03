16:50, 03 Temmuz 2018 Salı

Makedonya Büyükelçisinden Saraç'a ziyaret





Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti. YÖK'ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mucunski, Saraç'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette, Türkiye ile Makedonya arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilere dair istişarelerde bulunuldu. Görüşmede, yükseköğretim alanında ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması konusunda da fikir birliğine varıldı.

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