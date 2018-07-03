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Tunus'un ilk kadın başkent belediye başkanı: Suad Abdurrahim
Tunus'un ilk kadın başkent belediye başkanı: Suad Abdurrahim

Tunus Belediye Meclisi'nde bugün yapılan oylamada, Nahda'nın kadın aday Suad Abdurrahim, başkent Tunus'un ilk kadın belediye başkanı oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tunus'ta Nahda Hareketi'nden Suad Abdurrahim'in, belediye meclisindeki başkanlık seçiminin ikinci turunda en fazla oyu alarak başkent Tunus'un ilk kadın belediye başkanı olduğu bildirildi.

Tunus Belediye Meclisi'nin 60 üyesi bugün başkentin yeni belediye başkanını seçmek için toplandı. Oylamanın birinci turunda Nahda Hareketi'nin adayı Suad Abdurrahim 26 oy alırken, Nida Tunus'un adayı Kemal İdir ise 22 oyda kaldı. Adaylardan hiç biri mutlak çoğunluk olan 31 oya ulaşamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

İkinci tur oylamasında da Nahda'nın adayı Abdurrahim 26, Nida'nın adayı İdir 22 oy alarak birinci turdaki oy sayılarını korudu.

Böylece başkent belediye meclisindeki başkanlık seçimi ikinci turunda en fazla oyu alan Nahda'nın kadın adayı Suad Abdurrahim, başkent Tunus'un ilk kadın belediye başkanı oldu. 

Abdurrahim'in kazanmasının ardından, salonda bulunan bazı kişiler sonucu zılgıt çekerek kutladı.

Abdurrahim, başarısını bütün kadınlara armağan etti

Kürsüye gelerek başkanlık koltuğuna oturan Abdurrahim, belediye meclisindeki seçim başarısını "Tunuslu tüm kadın ve erkeklere, Tunus kadının bugünkü konumuna gelmesi için mücadele eden bütün kadınlara armağan ettiğini" söyledi.

Başkent Tunus'taki belediye seçimlerini birinci sırada tamamlayan Nahda 60 sandalyeli belediye meclisinde 21 sandalyeyle, Nida Tunus 17, Demokratik Hareket 8, on partinin bir araya geldiği seçim ittifakı Sivil Koalisyon 6, Halkçı Cephe 4, bağımsız liste Benim Şehrim Tunus ise 4 üye ile temsil ediliyor.

Devrimin ardından Nahda Hareketi Partisi'nden 2011-2014 yıllarında milletvekilliği yapan Suad Abdurrahim (53), 2016'dan bu yana Nahda Hareketi Partisi'nde siyasi büro üyesi olarak görev yapıyor.

Eczacılık fakültesi mezunu olan ve halen mesleğini devam ettiren Abdurrahim, verdiği bir röportajda, "Seçmenlerin bana sunduğu güven, belediye başkanı olmamı gerektiriyor. Bu, benim hakkım." demişti.

Tunus'taki yerel seçimler

Tunus'ta devrimden sonra ilk kez yapılan 6 Mayıs'taki yerel seçimlerde 24 vilayette 350 yerel yönetim birimindeki 7 bin 177 sandalye için yaklaşık 50 bin aday yarışmıştı. 

Yerel yönetimler için bin 55'i parti, 860'ı bağımsız, 159'u da seçim ittifakı olmak üzere toplam 2 bin 74 aday listesi Tunuslu seçmenlerin karşısına çıkmıştı.

Ülke genelinde 5 milyon 369 bin seçmenden 1 milyon 796 bin 154'ü sandığa gitmiş, seçime katılım oranı yüzde 33,7 olmuştu.

Yerel seçimlerde kıyasıya bir yarışın yaşandığı başkent Tunus'ta Nahda Hareketi, oyların yüzde 33,8'ini alarak birinci sırada tamamlamıştı

Tunus genelinde ise bağımsız seçim listeleri oyların yüzde 32,9'unu elde ederken, Nahda Hareketi yüzde 29,68, Nida Tunus yüzde 22,17 oy almıştı.



İlgili Konular Suad Abdurrahim Nahda Tunus
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