Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
23:10, 03 Temmuz 2018 Salı
Ortadoğu
17:08, 03 Temmuz 2018 Salı

  • Paylaş
İsrail ordusundan İran'a karşı özel askeri heyet
İsrail ordusundan İran'a karşı özel askeri heyet

İsrail ordusu, İran ile mücadele etmek için kurduğu özel bir heyetin başına İsrail Ordusu Operasyonlar Birimi eski başkanı General Nitzan Alon’u atadı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail ordusunun, İran ile mücadele etmek için özel bir heyet kurduğu ve bu heyetin başına da İsrail Ordusu Operasyonlar Birimi eski başkanı General Nitzan Alon’u atadığı bildirildi.

İsrail’in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot’un, ilk defa kurulan, İran Tehdidi ile Mücadele Projesi’nin başına General Alon’u atadığı belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun ilk defa bu şekilde bir heyet kurduğuna vurgu yapılarak, General Alon’un Genelkurmay Başkanı Eizenkot’a geçen hafta sonu gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde eşlik ettiği ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da dahil olmak üzere ABD’li üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldiği kaydedildi.

Kurulan yeni heyetin görevine ilişkin olarak haberde, Tahran yönetiminin nükleer programı ile mücadele, istihbarat toplama, İran’ın Suriye’de konumlanmasını engelleme ve ABD ile koordineli bir şekilde hareket ederek bu konumlanmanın bertaraf edilmesine yönelik planların uygulanması olarak ifade edildi.

Haberde, General Alon’un ayrıca İsrail ordusu ile ABD ordusu arasındaki koordinasyon dosyasından sorumlu olacağına dikkat çekilerek, ABD’nin İran konusunda İsrail ile yakın işbirliği içinde olduğu ve bu iki ülkenin İran’daki Ali Hamaney yönetimini devirmeye çalıştığı gerçeğini gizlemediklerine vurgu yapıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçen hafta perşembe günü yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye'yi ülkesine karşı ölümcül bir üsse dönüştürmesine ve nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "İran, varlığımıza yönelik en büyük tehdittir ve biz bu tehdidi durdurmakta kararlıyız." demişti.

Netanyahu ayrıca mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, hükümetinin "savaşa" yol açsa bile "İran saldırganlığı" olarak adlandırdığı durumla yüzleşmeye hazır olduğunu belirterek, "İsrail, ertelemek yerine bir an önce henüz emekleme sürecinde olan İran saldırganlığını, savaşa neden olsa bile sonlandırmakta kararlıdır." ifadelerini kullanmıştı.



İlgili Konular iran İsrail
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Mısır Filistinlilerin 'can damarlarından' birini daha kesti
Mısır Filistinlilerin 'can damarlarından' birini daha kesti

Mısır ordusunun, Gazze sınırında yıktığı tüneldeki çalışanlarla irtibat kesildi.
Bana ve aileme yapılan suçlamalar gerçeği yansıtmıyor'
'Bana ve aileme yapılan suçlamalar gerçeği yansıtmıyor'

1MDB soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, "Bana ve aileme yapılan suçlamalar gerçeği yansıtmıyor." dedi.
İsrail'den göstericilere yine sert müdahale
İsrail'den göstericilere yine sert müdahale

İsrail askerlerinin Gazze sınırında Büyük Dönüş yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinli kadınlara gerçek mermi ve gazla müdahalesinde onlarca kişi yaralandı.
Fransa'dan iç güvenlik alarmı
Fransa'dan iç güvenlik alarmı

Fransa Senatosu tarafından hazırlanan raporda, polis ve jandarmanın içinde bulunduğu durumun ülke güvenliği için tehlike oluşturduğu belirtildi.
ABD'de bayraklar yarıya iniyor
ABD'de bayraklar yarıya iniyor

ABD Başkanı Trump, "Capital Gazette"ye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için bayrakların bugün yarıya indirilmesi talimatı verdi.
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'nda yüzde 23 artış
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'nda yüzde 23 artış

Rusya’nın Ulusal Refah Fonu geçen aya göre yüzde 23,2 arttı.
Trump'tan NSA'e Bu ne denli bir rezalet
Trump'tan NSA'e: Bu ne denli bir rezalet

ABD Başkanı Donald Trump, "Vay be! NSA 680 milyon telefon çağrısı ve mesajı sildi. Mahremiyet ihlali mi? Teknik düzensizlikleri bahane gösteriyorlar. Bu denli bir rezalet. Cadı avı devam ediyor." dedi.
Avusturya'dan İran'a Diplomatın dokunulmazlığını kaldırın
Avusturya'dan İran'a: Diplomatın dokunulmazlığını kaldırın

Avusturya, Paris'te yapılması planlanan terör saldırısına karıştığı suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan İranlı bir diplomatın dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulundu.
BM'den İsrail'e tepki
BM'den İsrail'e tepki

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresindeki Ayrım Duvarı'nın diğer yakasında kalan Han el-Ahmer Bedevi köyünü yıkma kararından derin endişe edildiğini bildirdi.
İsrail Ebru Özkan'ın gözaltı süresini yine uzattı
İsrail, Ebru Özkan'ın gözaltı süresini yine uzattı

Askeri mahkeme, Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın gözaltı süresinin pazar gününe kadar uzatılmasına karar verdi.
BM'den 'Yemenli tutsak' açıklaması
BM'den 'Yemenli tutsak' açıklaması

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Throssell, Yemenli tutsakların Birleşik Arap Emirlikleri askerlerince "kötü muamele", "işkence" ve "cinsel tacize" maruz kaldığına inanmak için nedenleri olduğunu söyledi.
Fransa'da tutuklu sığınmacı çocukların sayısı yüzde 70 arttı
Fransa'da tutuklu sığınmacı çocukların sayısı yüzde 70 arttı

Ülkede geçen yıl adli tutukluluk merkezlerine yerleştirilen sığınmacı sayısı 46 bin 800'e ulaştı, tutuklu sığınmacı çocuk sayısı ise yüzde 70 arttı.
İsrail'in 'vergi' yasası savaş ilanıdır'
'İsrail'in 'vergi' yasası savaş ilanıdır'

Filistin hükümeti, İsrail parlamentosunun, Filistinliler adına toplanan vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısını onaylanmasını "savaş ilanı" olarak gördüklerini açıkladı.
Sudan'dan Türkiye'ye işbirliği çağrısı
Sudan'dan Türkiye'ye işbirliği çağrısı

Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı el-Caz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısının ışığında, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek için bir strateji ortaya koymak istediğini açıkladı.
Dera'da ateşkes yakın
Dera'da ateşkes yakın

Suriyeli askeri muhalifler, Dera ilinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile görüşmeleri yürütmek üzere yeni heyet oluşturdu.
Çin'de sel felaketi 16 ölü
Çin'de sel felaketi: 16 ölü

Çin'de meydana gelen sel ve fırtına nedeniyle 92 bin kişi tahliye edildi.

Haberler

BM'den İsrail'e tepki
BM'den İsrail'e tepki

'İsrail'in 'vergi' yasası savaş ilanıdır'
İsrail'in 'vergi' yasası savaş ilanıdır'

İsrail, Filistinli tutuklular ile şehit ailelerinin ödeneklerini kesiyor
İsrail Filistinli tutuklular ile şehit ailelerinin ödeneklerini kesiyor

Suudi Arabistan'dan İsrail'e kınama
Suudi Arabistan'dan İsrail'e kınama

İran'dan İsrail'e 'bulut hırsızlığı' suçlaması
İran'dan İsrail'e 'bulut hırsızlığı' suçlaması

İşgal güçleri 25 Filistinli çocuğu şehit etti
İşgal güçleri 25 Filistinli çocuğu şehit etti

İsrail'den Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesi
İsrail'den Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesi

İsrail'in "Yahudi Devleti" yasası parlamentoda
İsrail'in quot Yahudi Devleti quot yasası parlamentoda






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Ramazan 2018
Tarih Dosyası

Aile
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Türkiye ve Dünya gündemi
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 