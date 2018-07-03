İsrail ordusundan İran'a karşı özel askeri heyet

İsrail ordusunun, İran ile mücadele etmek için özel bir heyet kurduğu ve bu heyetin başına da İsrail Ordusu Operasyonlar Birimi eski başkanı General Nitzan Alon’u atadığı bildirildi.
İsrail’in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot’un, ilk defa kurulan, İran Tehdidi ile Mücadele Projesi’nin başına General Alon’u atadığı belirtildi.
Haberde, İsrail ordusunun ilk defa bu şekilde bir heyet kurduğuna vurgu yapılarak, General Alon’un Genelkurmay Başkanı Eizenkot’a geçen hafta sonu gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde eşlik ettiği ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da dahil olmak üzere ABD’li üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldiği kaydedildi.
Kurulan yeni heyetin görevine ilişkin olarak haberde, Tahran yönetiminin nükleer programı ile mücadele, istihbarat toplama, İran’ın Suriye’de konumlanmasını engelleme ve ABD ile koordineli bir şekilde hareket ederek bu konumlanmanın bertaraf edilmesine yönelik planların uygulanması olarak ifade edildi.
Haberde, General Alon’un ayrıca İsrail ordusu ile ABD ordusu arasındaki koordinasyon dosyasından sorumlu olacağına dikkat çekilerek, ABD’nin İran konusunda İsrail ile yakın işbirliği içinde olduğu ve bu iki ülkenin İran’daki Ali Hamaney yönetimini devirmeye çalıştığı gerçeğini gizlemediklerine vurgu yapıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçen hafta perşembe günü yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye'yi ülkesine karşı ölümcül bir üsse dönüştürmesine ve nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "İran, varlığımıza yönelik en büyük tehdittir ve biz bu tehdidi durdurmakta kararlıyız." demişti.
Netanyahu ayrıca mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, hükümetinin "savaşa" yol açsa bile "İran saldırganlığı" olarak adlandırdığı durumla yüzleşmeye hazır olduğunu belirterek, "İsrail, ertelemek yerine bir an önce henüz emekleme sürecinde olan İran saldırganlığını, savaşa neden olsa bile sonlandırmakta kararlıdır." ifadelerini kullanmıştı.
Mısır ordusunun, Gazze sınırında yıktığı tüneldeki çalışanlarla irtibat kesildi.
1MDB soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, "Bana ve aileme yapılan suçlamalar gerçeği yansıtmıyor." dedi.
İsrail askerlerinin Gazze sınırında Büyük Dönüş yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinli kadınlara gerçek mermi ve gazla müdahalesinde onlarca kişi yaralandı.
Fransa Senatosu tarafından hazırlanan raporda, polis ve jandarmanın içinde bulunduğu durumun ülke güvenliği için tehlike oluşturduğu belirtildi.
ABD Başkanı Trump, "Capital Gazette"ye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için bayrakların bugün yarıya indirilmesi talimatı verdi.
Rusya’nın Ulusal Refah Fonu geçen aya göre yüzde 23,2 arttı.
ABD Başkanı Donald Trump, "Vay be! NSA 680 milyon telefon çağrısı ve mesajı sildi. Mahremiyet ihlali mi? Teknik düzensizlikleri bahane gösteriyorlar. Bu denli bir rezalet. Cadı avı devam ediyor." dedi.
Avusturya, Paris'te yapılması planlanan terör saldırısına karıştığı suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan İranlı bir diplomatın dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresindeki Ayrım Duvarı'nın diğer yakasında kalan Han el-Ahmer Bedevi köyünü yıkma kararından derin endişe edildiğini bildirdi.
Askeri mahkeme, Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın gözaltı süresinin pazar gününe kadar uzatılmasına karar verdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Throssell, Yemenli tutsakların Birleşik Arap Emirlikleri askerlerince "kötü muamele", "işkence" ve "cinsel tacize" maruz kaldığına inanmak için nedenleri olduğunu söyledi.
Ülkede geçen yıl adli tutukluluk merkezlerine yerleştirilen sığınmacı sayısı 46 bin 800'e ulaştı, tutuklu sığınmacı çocuk sayısı ise yüzde 70 arttı.
Filistin hükümeti, İsrail parlamentosunun, Filistinliler adına toplanan vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısını onaylanmasını "savaş ilanı" olarak gördüklerini açıkladı.
Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı el-Caz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısının ışığında, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek için bir strateji ortaya koymak istediğini açıkladı.
Suriyeli askeri muhalifler, Dera ilinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile görüşmeleri yürütmek üzere yeni heyet oluşturdu.
Çin'de meydana gelen sel ve fırtına nedeniyle 92 bin kişi tahliye edildi.