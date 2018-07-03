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YSK seçim sonuçlarını yarın açıklayacak
YSK seçim sonuçlarını yarın açıklayacak

YSK, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin kesin sonuçlarını, itiraz süreleri tamamlandıktan sonra yarın, TRT ve Resmi Gazete'de ilan etmeyi planladığına ilişkin karar aldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran 2018'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili genel seçim sonuçlarını yarın açıklamayı planlıyor.

YSK, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonucu ile ilgili karar aldı.

Kararda, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonucunda milletvekili seçilenlerin ad ve soyadları, seçim çevreleri, siyasi partileri ile doğum tarihlerini gösteren listenin tasdikli bir sureti ve elektronik ortamda kaydedilmiş bir kopyasının istemde bulunan mercilere verileceği kaydedildi.

Seçimin kesin sonuçlarının, itiraz süreleri tamamlandıktan sonra olağanüstü bir durum olmaması halinde, 4 Temmuz 2018 tarihinde TRT ve Resmi Gazete'de ilan edilmesinin planladığı belirtildi.

YSK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını hazırladı

YSK, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını hazırladı. Mazbata kesin sonuçların açıklanmasının ardından Meclise gönderilecek ve burada Erdoğan'a takdim edilecek.

İl seçim kurulu ve il birleştirme tutanaklarına karşı, yarın saat 17.00'ye kadar YSK'ye itiraz süreci bulunuyor. Sürecin tamamlanmasının ardından kesin sonuçların açıklanması bekleniyor.



İlgili Konular YSK 24 haziran seçimi
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