17:53, 03 Temmuz 2018 Salı

Özbekistan ihracatını ana aktörü altın

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan ‘da cari yılın ilk çeyreğinde ihraç edilen malların yüzde 61'inin altın ve doğal gazdan oluştğu açıklandı.

Açıklama Özbekistan Merkez Bankasının “Ödemeler Dengesi ve Özbekistan Cumhuriyeti Uluslararası Yatırım Pozisyonu” raporunda yapıldı.

Raporda, Ocak-Mart ayları arasında 1 milyar 300 milyon dolarlık altın ve 487 milyon 200 bin dolarlık doğal gaz ihracatı yapıldığı belirtilerek, "Bu yılın ilk çeyreğinde, ülke ihracatının 2,9 milyar dolar, ithalat ise 3, 6 milyar dolar" denildi.

Raporda ithalatın fazlalığının sebebi olarak, girişimcilerin kayıt dışı sektörden bankacılık sektörüne geçişi ve aynı zamanda yabancı para cinsinden krediler aracılığıyla üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi ile ilişkili olduğu öne sürüldü.