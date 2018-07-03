Başlık parası limiti için Tacik yasası teklifi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ünlü Tacik yazarı Adiba Aziz, ülkenin mevzuatında değişiklik yapılarak yabancıların Tacik kızlarla evlenmesi için 50 bin dolar başlık parası ödemesini teklif etti.
Tacik parlamentosu 2011 yılında onaylayan Aile Kanununa göre, bir Tacik kadınla evlenmek isteyen yabancı uyruklu talip olduğu kadını önce bir ev sahibi yapmalı ve onunla evlilik sözleşmesi imzalamalı.
Yazar Adiba Aziz'in bu teklifi özellikle Facebook başta olmak üzere sosyal paylaşım sitelerinde yoğun tartışmalara neden oldu.
Tacik yazar başlık parası olan 50 bin doların yüzde 10'unun kızın ailesine ve kalanının engelli insanlara, yetimlere, yalnız yaşlılara ve devlet bütçesine verilmesini teklif etti.
Facebook kullanıcıları arasında özellikle kadınla bu öneriyi destekleyerek teklifi kadınların değerinin yükseltilmesi için önemli bir adım olarak nitelendirdi.
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