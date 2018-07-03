YKS tercih kılavuzunu yayınlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Sınavların sona ermesinin ardından üniversite hayali kuran binlerce öğrencinin en çok merak ettiği konular arasında YKS tercih klavuzu bulunuyordu. ÖSYM, resmi internet sitesinden YKS tercih kılavuzunu yayımlandı. İşte YKS tercih kılavuzundaki program ve kontenjanları...
YKS baraj puanı nedir?
Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimi bilgilendirme sayfasındaki bilgilere göre; sınav sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanıyor. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir. TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecektir.
Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı.
Beş yıl önce Rusya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşen İmam Hatip Lisesi öğrencisi genç kız bu yılki LGS'de Türkiye genelinde ilk sıralara girdi
Psiko-analizle ilgilenen, annelik ve kadınlık psikolojisi üzerinde çalışan R. Berin Tuncel, ''Kendine Doğmak & İçimizdeki Anneden Özgürlüğe Yolculuk'' kitabı modern anne ve çocuk ilişkisi üzerinde düşünmek ve okumak isteyenler için önemli bir kaynak. Sedat Palut yazdı.
Milli Eğitim Bakanı 2 Temmuz'da kontenjanların ilan edileceğini, tercihlerin 13 Temmuz'a kadar yapılacağını belirti. Yılmaz, "Özel okullara kesin kayıt yaptıranlar bizim listemizden düşecek. Geçici kayıt yaptıranlar listemizde olacak" dedi
KYK yurtlarında kalan öğrencilerden yazın ücret alınmamasına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hafta sonu yapılacak olan YKS’ye sayılı günler kala, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. öğretim üyesi Akyıl'dan, ebeveynlere ve öğrencilere çok önemli tavsiyeler geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı, liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı.
Liselere geçişte uygulanan merkezi sınavın sonuçları bugün saat 16.00'da bakanlığın internet adresinden açıklanacak
Yaz dönemi çocuklar ve gençler için tatil olmasının yanısıra çeşitli dini, kültürel, sportif etkinliklere düzenli katılımlarıyla dolu dolu geçirebilecekleri bir dönemi de imliyor. Peki hangi kurumlar çocuklara ve gençlere yönelik hangi faaliyetleri, kampları düzenliyor?
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Danıştayın ALES'in geçerlilik süresini 5 yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurma kararı ile çalışmalarının devam ettiğini açıkladı
ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açtı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç; kodlama eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu ve farklı düzeylerde ücretsiz kodlama eğitimleri verileceğini müjdeledi.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "25 bin öğretmeni Eylül ayına kadar eğitim ailemizle buluşturacağız. Yaklaşık 100 bin öğretmen ihtiyacımız var. Bu yıl, 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz." dedi.
Yunus Emre Enstitüsü'nün 28 Temmuz'da düzenleyeceği Türkçe Yeterlik Sınavı için başvurular yarın başlarken, 13 Temmuz'a kadar devam edecek.