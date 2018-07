18:34, 03 Temmuz 2018 Salı

YKS tercih kılavuzunu yayınlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sınavların sona ermesinin ardından üniversite hayali kuran binlerce öğrencinin en çok merak ettiği konular arasında YKS tercih klavuzu bulunuyordu. ÖSYM, resmi internet sitesinden YKS tercih kılavuzunu yayımlandı. İşte YKS tercih kılavuzundaki program ve kontenjanları...



YKS baraj puanı nedir?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.



YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimi bilgilendirme sayfasındaki bilgilere göre; sınav sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanıyor. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir. TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecektir.