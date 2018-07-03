18:37, 03 Temmuz 2018 Salı

Çin'de sel felaketi: 16 ölü





Çin'de meydana gelen sel ve fırtına nedeniyle 92 bin kişi tahliye edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin'de meydana gelen sel nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar bölgede sellere neden oldu. Şinhua haber ajansındaki habere göre, seller nedeniyle en az 16 kişi yaşamını yitirdi. Etkili olan fırtına nedeniyle de yaklaşık 92 bin kişinin evlerinden güvenli yerlere tahliye edildiği belirtildi. Bir haftadır doğal afetlerin hayatı durma noktasına getirdiği, bölgedeki ekonomik zararın 435 milyar ABD dolarına ulaştığı kaydedildi. Bölgede tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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