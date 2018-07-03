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Dera'da ateşkes yakın
Dera'da ateşkes yakın

Suriyeli askeri muhalifler, Dera ilinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile görüşmeleri yürütmek üzere yeni heyet oluşturdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hedefindeki Dera ilinde askeri muhalifler, kalıcı ateşkesin oluşturulması için Rusya ile görüşmelerde bulunmak üzere yeni bir heyet kurdu.

Dera'daki askeri muhalifler, kentteki kalıcı ateşkesi sağlamak için kentin ileri gelenlerinden oluşan yeni bir görüşme heyeti oluşturdu.

Deralı askeri muhaliflerin kurduğu Merkezi Operasyon Odasından yapılan yazılı açıklamada, Dera'ya gerçekleştirilen saldırılar neticesinde yıkıma uğrayan bölgeler ve evlerinden çıkmaya zorlanan insanlar için Ruslarla anlaşmak üzere heyet kurulduğu duyuruldu.

Açıklamada,"Bu heyet tüm Dera'yı kapsayacak şekilde anlaşmalarda hazır bulunacak. Sivillerin korunması bölgedeki askeri gurupların yararına olacak anlaşmaları sağlanması konusunda anlaşacak." ifadeleri yer aldı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hedefindeki Dera'da askeri muhalifler ile Rus heyetinin, kentte kalıcı ateşkes şartlarını konuşmak için 30 Haziran'da gerçekleştirdikleri toplantı başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 

Deralı askeri muhaliflerin kurduğu Merkezi Operasyon Odası Sözcüsü İbrahim Cebbavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ruslarla yapılan görüşme başarısızlıkla sonuçlandı. Rusların sunduğu şartlar çok aşağılayıcıydı. Bunun üzerine muhalifler toplantıdan çekildi." diye konuşmuştu.

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

Dera'daki operasyonda, rejim ve destekçileri 317 kilometrekarelik bir alanda ilerleyerek bazı sivil yerleşimleri ele geçirmişti.

Rejimin başlattığı askeri operasyonda 20 Haziran'dan bu yana en az 104 sivil hayatını kaybetmişti.

Rejimin Dera'daki sivili yerleşimlere karadan ve havadan düzenlediği şiddetli saldırılar sonucu en az 150 sivilin ülkenin güneyindeki Ürdün ve İsrail sınırını yakınına göç etmişti.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı.

ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor.

 



İlgili Konular Suriye Rusya Dera'da Rusya'yla müzakere heyeti
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