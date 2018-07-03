18:59, 03 Temmuz 2018 Salı

Sudan'dan Türkiye'ye işbirliği çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Avad el-Caz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısının ışığında Türkiye ile ilişkilerini daha ileri taşımak istediklerini belirtti.

Sudan resmi ajansının haberine göre, Caz, Türkiye-Sudan İşbirliği Yürütme Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğini değerlendirdi.

Caz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısı ışığında Sudan'ın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek için bir strateji ortaya koymak istediğini söyledi.

Türkiye-Sudan İşbirliği Yürütme Konseyi Başkanlığını da yürüten Caz, Erdoğan'ın geçen yıl Sudan'a gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasında özel sektörü de kapsayan bir dizi anlaşma imzalandığına dikkati çekti.

Caz, komitenin söz konusu anlaşmaları iki ülkeye fayda sağlayacak somut işlere dönüştürmek için çalıştığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık 2017'de Türk iş dünyasından çok sayıda temsilciyle Sudan'ı ziyaret etmiş, bu sırada iki ülke arasında ticari, ekonomik ve kültürel alanda 21 anlaşma imzalanmıştı.