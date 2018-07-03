19:33, 03 Temmuz 2018 Salı

BM'den 'Yemenli tutsak' açıklaması





BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Throssell, Yemenli tutsakların Birleşik Arap Emirlikleri askerlerince "kötü muamele", "işkence" ve "cinsel tacize" maruz kaldığına inanmak için nedenleri olduğunu söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Yemenli tutsakların Birleşik Arap Emirlikleri askerlerince "kötü muamele", "işkence" ve "cinsel tacize" maruz kaldığına inanmak için nedenleri olduğunu söyledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.