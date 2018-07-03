19:59, 03 Temmuz 2018 Salı

BM'den İsrail'e tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresindeki Ayrım Duvarı'nın diğer yakasında kalan Han el-Ahmer Bedevi köyünü yıkma kararından derin endişe edildiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Bedevi topluluğunun bulunduğu Han el-Ahmer-Ebu el-Helu'nun gelecek günlerde İsrail makamları tarafından yıkılmaya hazırlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz." dedi.

Sözcü Throssell, Han el-Ahmer Bedevi köyünde yarısından fazlası çocuk olmak üzere 181 kişinin yaşadığını belirtti.

İsrail mahkemesinin evlerinin yıkılması yönünde verdiği kararın uygulanmamasını, köy sakinlerinin kendi topraklarında kalma hakkına saygı gösterilmesini ve statülerinin düzenli hale getirilmesini isteyen Throssell, "Bunların da ötesinde uluslararası insani hukuk, özel mülkiyetin işgalci güç tarafından tahrip edilmesini ya da zorla alınmasını yasaklamaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresindeki "Ayrım Duvarı"nın diğer yakasında kalan Filistinli bedevilere ait evler için 24 Mayıs'ta yıkım kararı almıştı.

Han el-Ahmer köyü, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük araziden Filistinlilerin çıkarılmasını öngören E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Bölgedeki 3 binden fazla nüfusa sahip 46 bedevi köyünden biri olan Han el-Ahmer'in çevresinde çok sayıda Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

İsrail Yüksek Mahkemesinin, yıkım kararı verdiği köyde derme çatma barakalar ve Avrupalı devletlerin desteğiyle kurulan prefabriklerde yaklaşık 190 Filistinli tehdit altında yaşamını sürdürüyor.