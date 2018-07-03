28 Şubat davasında karar çıktı

Türk-Amerikan ilişkilerinde “Muhasebe” Dönemi ve Yeni Arayışlar

Uzunca bir süre “stratejik ortaklık” olarak nitelendirilen ikili ilişkiler, aldığı derin yaralarla birlikte şu anda “stratejik olmayan” ve nasıl bir tamlama ile tanımlanacağı belli olmayan bir evreye gelmiş durumda.