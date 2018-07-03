Gazze gösterilerinde Türk bayrağı taşıyan genç vuruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
GÖSTERİYE TÜRK BAYRAĞI İLE KATILDI
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" barışçıl gösterileri devam ediyor.
İsrail sınırına akın eden çoğunluğu kadınlardan oluşan yüzlerce Filistinli, gösteri yaptı.
GÖSTERİCİLERE GERÇEK MERMİ İLE ATEŞ ETTİLER
İsrail askerleri, gerçek mermi ve gaz bombaları ile göstericilere müdahale etti.
Onlarca Filistinli yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Türk bayrağını elinden bırakmadı
O anlarda elinde Türk bayrağı taşıyan bir Filistinli gencin durumu kameralara takıldı. Filistinli genç, İsrail askerlerinin açtığı ateşte ayağından vuruldu.
Bir süre sendeleyen yaralı Filistinli sedyeye yatırıldı. Yaralı Filistinli gencin Türkiye sevgisi öyle büyüktü ki sedyede bile Türk bayrağını elinden indirmedi.
TÜRK BAYRAĞI İLE ERDOĞAN POSTERLERİ AÇTILAR
İşgal karşıtı gösterilerde Filistinliler, birçok kez Türk bayrağı açtı. CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini göstermek için posterlerini taşıdı.
İsrail 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. O tarih Filistinlilerce "Toprak Günü" olarak anılıyor.
GAZZE'DE ACI BİLANÇO
Filistinli gruplar, toprak gününün 42'inci yılı için Gazze sınırına gelerek "Büyük Dönüş Yürüyüşü" yapıyor.
İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu şu ana kadar gösterilerde 135 Filistinli şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli de yaralandı.
BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin güney batısında artan çatışmalar ve kötüye giden insani durumu görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.
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Irak'ın Kerkük kentinde, genel seçimlerde hile iddiaları nedeniyle oyların elle sayım işleminin ilk gününde yarı yarıya farklılık ortaya çıktığı bildirildi.
Belçika'nın Anderlues kasabasında 2 kişi, saldırdıkları 19 yaşındaki Müslüman bir genç kızın vücuduna kesici aletle haç çizdi.
İran'da güvenlik güçleri 14 Türk asıllı sivil aktivisti gözaltına aldı.
Mısır Devrim Konseyi, Mısır halkına "vergi ödememe ve devlet kurumlarıyla çalışmama" çağrısında bulundu.
Daha önce Yemen resmi haber ajansında görev yapan gazeteci Abdusselam ed-Daeys'in Yemen'in başkenti Sana'da Husiler tarafından kaçırıldığı bildirildi.
Gazzeli genç İsrail'e yönelik protestoya elindeki Türk bayrağı ile katıldı. İsrailli keskin nişancısının ayağından vurduğu genç, elindeki Türk bayrağını sedyede bile bırakmadı.
Mısır ordusunun, Gazze sınırında yıktığı tüneldeki çalışanlarla irtibat kesildi.
1MDB soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, "Bana ve aileme yapılan suçlamalar gerçeği yansıtmıyor." dedi.
İsrail askerlerinin Gazze sınırında Büyük Dönüş yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinli kadınlara gerçek mermi ve gazla müdahalesinde onlarca kişi yaralandı.
Fransa Senatosu tarafından hazırlanan raporda, polis ve jandarmanın içinde bulunduğu durumun ülke güvenliği için tehlike oluşturduğu belirtildi.
ABD Başkanı Trump, "Capital Gazette"ye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için bayrakların bugün yarıya indirilmesi talimatı verdi.
Rusya’nın Ulusal Refah Fonu geçen aya göre yüzde 23,2 arttı.
ABD Başkanı Donald Trump, "Vay be! NSA 680 milyon telefon çağrısı ve mesajı sildi. Mahremiyet ihlali mi? Teknik düzensizlikleri bahane gösteriyorlar. Bu denli bir rezalet. Cadı avı devam ediyor." dedi.
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