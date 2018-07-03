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Gazze gösterilerinde Türk bayrağı taşıyan genç vuruldu
Gazze gösterilerinde Türk bayrağı taşıyan genç vuruldu

Gazzeli genç İsrail'e yönelik protestoya elindeki Türk bayrağı ile katıldı. İsrailli keskin nişancısının ayağından vurduğu genç, elindeki Türk bayrağını sedyede bile bırakmadı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

GÖSTERİYE TÜRK BAYRAĞI İLE KATILDI

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" barışçıl gösterileri devam ediyor.

İsrail sınırına akın eden çoğunluğu kadınlardan oluşan yüzlerce Filistinli, gösteri yaptı.

GÖSTERİCİLERE GERÇEK MERMİ İLE ATEŞ ETTİLER

İsrail askerleri, gerçek mermi ve gaz bombaları ile göstericilere müdahale etti.

Onlarca Filistinli yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Türk bayrağını elinden bırakmadı

O anlarda elinde Türk bayrağı taşıyan bir Filistinli gencin durumu kameralara takıldı. Filistinli genç, İsrail askerlerinin açtığı ateşte ayağından vuruldu.

Bir süre sendeleyen yaralı Filistinli sedyeye yatırıldı. Yaralı Filistinli gencin Türkiye sevgisi öyle büyüktü ki sedyede bile Türk bayrağını elinden indirmedi.

TÜRK BAYRAĞI İLE ERDOĞAN POSTERLERİ AÇTILAR

İşgal karşıtı gösterilerde Filistinliler, birçok kez Türk bayrağı açtı. CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini göstermek için posterlerini taşıdı.

İsrail 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. O tarih Filistinlilerce "Toprak Günü" olarak anılıyor.

GAZZE'DE ACI BİLANÇO

Filistinli gruplar, toprak gününün 42'inci yılı için Gazze sınırına gelerek "Büyük Dönüş Yürüyüşü" yapıyor.

İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu şu ana kadar gösterilerde 135 Filistinli şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli de yaralandı.



İlgili Konular Gazze Türk bayrağı Büyük Dönüş Yürüyüşü
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