Mısırlılara 'vergi ödemeyin' çağrısı

Trump'tan NSA'e: Bu ne denli bir rezalet

ABD Başkanı Donald Trump, "Vay be! NSA 680 milyon telefon çağrısı ve mesajı sildi. Mahremiyet ihlali mi? Teknik düzensizlikleri bahane gösteriyorlar. Bu denli bir rezalet. Cadı avı devam ediyor." dedi.