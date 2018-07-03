Mısırlılara 'vergi ödemeyin' çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Mısır Devrim Konseyi Başkanı Meha Azzam, Mısır'daki askeri darbenin 5'inci yılı sebebiyle İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, tüm Mısırlılara mümkün olduğunca vergi ödemekten kaçınma ve devlet kurumları ile çalışmama çağrısı yaptı.
Azzam, "Mısır'dan geri kalanları kurtarmak" için gerek Mısır'daki gerek yurt dışındaki Mısırlıları aktif olmaya davet etti.
Toplantıda konuşan Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen isimlerinden Medhad el-Haddad ise Mısır'daki siyasi hayatın tamamen bittiğini ve "tek parti rejiminden tek adam rejimine" geçildiğini söyledi.
Merkezi İstanbul'da bulunan Mısır Devrim Konseyi, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013'teki askeri darbeye karşı çalışmalar yürütüyor. Konsey bünyesinde aralarında eski bakan, milletvekili, hukukçu, aktivist ve İhvan'dan isimlerin de bulunduğu muhalifler yer alıyor.
BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin güney batısında artan çatışmalar ve kötüye giden insani durumu görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.
ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, ABD başkanlık seçimlerini etkileme çabalarını onayladığına yönelik iddialara katıldığını belirtti.
Irak'ın Kerkük kentinde, genel seçimlerde hile iddiaları nedeniyle oyların elle sayım işleminin ilk gününde yarı yarıya farklılık ortaya çıktığı bildirildi.
Belçika'nın Anderlues kasabasında 2 kişi, saldırdıkları 19 yaşındaki Müslüman bir genç kızın vücuduna kesici aletle haç çizdi.
İran'da güvenlik güçleri 14 Türk asıllı sivil aktivisti gözaltına aldı.
Mısır Devrim Konseyi, Mısır halkına "vergi ödememe ve devlet kurumlarıyla çalışmama" çağrısında bulundu.
Daha önce Yemen resmi haber ajansında görev yapan gazeteci Abdusselam ed-Daeys'in Yemen'in başkenti Sana'da Husiler tarafından kaçırıldığı bildirildi.
Gazzeli genç İsrail'e yönelik protestoya elindeki Türk bayrağı ile katıldı. İsrailli keskin nişancısının ayağından vurduğu genç, elindeki Türk bayrağını sedyede bile bırakmadı.
Mısır ordusunun, Gazze sınırında yıktığı tüneldeki çalışanlarla irtibat kesildi.
1MDB soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, "Bana ve aileme yapılan suçlamalar gerçeği yansıtmıyor." dedi.
İsrail askerlerinin Gazze sınırında Büyük Dönüş yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinli kadınlara gerçek mermi ve gazla müdahalesinde onlarca kişi yaralandı.
Fransa Senatosu tarafından hazırlanan raporda, polis ve jandarmanın içinde bulunduğu durumun ülke güvenliği için tehlike oluşturduğu belirtildi.
ABD Başkanı Trump, "Capital Gazette"ye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için bayrakların bugün yarıya indirilmesi talimatı verdi.
Rusya’nın Ulusal Refah Fonu geçen aya göre yüzde 23,2 arttı.
ABD Başkanı Donald Trump, "Vay be! NSA 680 milyon telefon çağrısı ve mesajı sildi. Mahremiyet ihlali mi? Teknik düzensizlikleri bahane gösteriyorlar. Bu denli bir rezalet. Cadı avı devam ediyor." dedi.
Avusturya, Paris'te yapılması planlanan terör saldırısına karıştığı suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan İranlı bir diplomatın dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulundu.