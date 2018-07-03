Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
07:23, 04 Temmuz 2018 Çarşamba
Avrupa
23:47, 03 Temmuz 2018 Salı

  • Paylaş
Belçika'da Müslüman kızın vücuduna haç çizdiler
Belçika'da Müslüman kızın vücuduna haç çizdiler

Belçika'nın Anderlues kasabasında 2 kişi, saldırdıkları 19 yaşındaki Müslüman bir genç kızın vücuduna kesici aletle haç çizdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Belçika'nın Anderlues kasabasında, ırkçı ve İslamofobik saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Müslüman bir genç kızın vücuduna kesici aletle "haç" çizildiği ortaya çıktı.

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın Emniyet Müdürlüğü yetkililerine dayandırdığı haberine göre, başkent Brüksel'in 60 kilometre güneyindeki Anderlues kasabasında Müslüman bir genç kız, pazartesi gecesi sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Sokakta genç kızın önünü kesen saldırganlar önce kıza hakaret etti, ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırttı.

Vücuduna haç kazıdılar

Saldırganlar kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "pis Arap" şeklinde hakaretlerde de bulundu.

Saldırganlar, elbisesini yırttıkları genç kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle "haç" kazıdı.

Saldırganların kaçtığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.



İlgili Konular Belçika Belçika'da Müslüman kızın vücuduna haç çizdiler
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
BMGK perşembe günü Suriye için toplanacak
BMGK perşembe günü Suriye için toplanacak

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin güney batısında artan çatışmalar ve kötüye giden insani durumu görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.
ABD Senatosundan Putin'e suçlama
ABD Senatosundan Putin'e suçlama

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, ABD başkanlık seçimlerini etkileme çabalarını onayladığına yönelik iddialara katıldığını belirtti.
Kerkük'te oyların sayımında büyük fark çıktı
Kerkük'te oyların sayımında büyük fark çıktı

Irak'ın Kerkük kentinde, genel seçimlerde hile iddiaları nedeniyle oyların elle sayım işleminin ilk gününde yarı yarıya farklılık ortaya çıktığı bildirildi.
Belçika'da Müslüman kızın vücuduna haç çizdiler
Belçika'da Müslüman kızın vücuduna haç çizdiler

Belçika'nın Anderlues kasabasında 2 kişi, saldırdıkları 19 yaşındaki Müslüman bir genç kızın vücuduna kesici aletle haç çizdi.
İran'da 14 Türk asıllı sivil aktiviste gözaltı
İran'da 14 Türk asıllı sivil aktiviste gözaltı

İran'da güvenlik güçleri 14 Türk asıllı sivil aktivisti gözaltına aldı.
Mısırlılara 'vergi ödemeyin' çağrısı
Mısırlılara 'vergi ödemeyin' çağrısı

Mısır Devrim Konseyi, Mısır halkına "vergi ödememe ve devlet kurumlarıyla çalışmama" çağrısında bulundu.
Husiler Yemen'de bir gazeteciyi kaçırdı
Husiler Yemen'de bir gazeteciyi kaçırdı

Daha önce Yemen resmi haber ajansında görev yapan gazeteci Abdusselam ed-Daeys'in Yemen'in başkenti Sana'da Husiler tarafından kaçırıldığı bildirildi.
Gazze gösterilerinde Türk bayrağı taşıyan genç vuruldu
Gazze gösterilerinde Türk bayrağı taşıyan genç vuruldu

Gazzeli genç İsrail'e yönelik protestoya elindeki Türk bayrağı ile katıldı. İsrailli keskin nişancısının ayağından vurduğu genç, elindeki Türk bayrağını sedyede bile bırakmadı.
Mısır Filistinlilerin 'can damarlarından' birini daha kesti
Mısır Filistinlilerin 'can damarlarından' birini daha kesti

Mısır ordusunun, Gazze sınırında yıktığı tüneldeki çalışanlarla irtibat kesildi.
Bana ve aileme yapılan suçlamalar gerçeği yansıtmıyor'
'Bana ve aileme yapılan suçlamalar gerçeği yansıtmıyor'

1MDB soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, "Bana ve aileme yapılan suçlamalar gerçeği yansıtmıyor." dedi.
İsrail'den göstericilere yine sert müdahale
İsrail'den göstericilere yine sert müdahale

İsrail askerlerinin Gazze sınırında Büyük Dönüş yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinli kadınlara gerçek mermi ve gazla müdahalesinde onlarca kişi yaralandı.
Fransa'dan iç güvenlik alarmı
Fransa'dan iç güvenlik alarmı

Fransa Senatosu tarafından hazırlanan raporda, polis ve jandarmanın içinde bulunduğu durumun ülke güvenliği için tehlike oluşturduğu belirtildi.
ABD'de bayraklar yarıya iniyor
ABD'de bayraklar yarıya iniyor

ABD Başkanı Trump, "Capital Gazette"ye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için bayrakların bugün yarıya indirilmesi talimatı verdi.
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'nda yüzde 23 artış
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'nda yüzde 23 artış

Rusya’nın Ulusal Refah Fonu geçen aya göre yüzde 23,2 arttı.
Trump'tan NSA'e Bu ne denli bir rezalet
Trump'tan NSA'e: Bu ne denli bir rezalet

ABD Başkanı Donald Trump, "Vay be! NSA 680 milyon telefon çağrısı ve mesajı sildi. Mahremiyet ihlali mi? Teknik düzensizlikleri bahane gösteriyorlar. Bu denli bir rezalet. Cadı avı devam ediyor." dedi.
Avusturya'dan İran'a Diplomatın dokunulmazlığını kaldırın
Avusturya'dan İran'a: Diplomatın dokunulmazlığını kaldırın

Avusturya, Paris'te yapılması planlanan terör saldırısına karıştığı suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan İranlı bir diplomatın dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulundu.

Haberler

İran muhalefetine saldırıya hazırlanan 3 kişiye tutuklama
İran muhalefetine saldırıya hazırlanan 3 kişiye tutuklama

Belçika'da başörtüsü yasağı kalkıyor
Belçika'da başörtüsü yasağı kalkıyor

Belçikalılarda terör paranoyası oluştu
Belçikalılarda terör paranoyası oluştu

BMGK'nın 5 yeni üyesi belli oldu
BMGK'nın 5 yeni üyesi belli oldu

Belçika'da tanınmayı bekleyen cami sayısı 43 oldu
Belçika'da tanınmayı bekleyen cami sayısı 43 oldu

Belçika'da silahlı saldırı: 2 polis öldü
Belçika'da silahlı saldırı 2 polis öldü

Belçika'da 118 öğrenci salmonella bakterisinden hastanelik oldu
Belçika'da 118 öğrenci salmonella bakterisinden hastanelik oldu

Belçika'da polis için 'vücut kamerası' dönemi başlıyor
Belçika'da polis için 'vücut kamerası' dönemi başlıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Ramazan 2018
Tarih Dosyası

Aile
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Türkiye ve Dünya gündemi
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 