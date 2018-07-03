23:47, 03 Temmuz 2018 Salı

Belçika'da Müslüman kızın vücuduna haç çizdiler





Belçika'nın Anderlues kasabasında 2 kişi, saldırdıkları 19 yaşındaki Müslüman bir genç kızın vücuduna kesici aletle haç çizdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Belçika'nın Anderlues kasabasında, ırkçı ve İslamofobik saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Müslüman bir genç kızın vücuduna kesici aletle "haç" çizildiği ortaya çıktı. Belçika resmi haber ajansı Belga'nın Emniyet Müdürlüğü yetkililerine dayandırdığı haberine göre, başkent Brüksel'in 60 kilometre güneyindeki Anderlues kasabasında Müslüman bir genç kız, pazartesi gecesi sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. Sokakta genç kızın önünü kesen saldırganlar önce kıza hakaret etti, ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırttı. Vücuduna haç kazıdılar Saldırganlar kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "pis Arap" şeklinde hakaretlerde de bulundu. Saldırganlar, elbisesini yırttıkları genç kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle "haç" kazıdı. Saldırganların kaçtığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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