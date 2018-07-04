ABD Senatosundan Putin'e suçlama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD başkanlık seçimlerini etkileme çabalarını onayladığına yönelik iddialara katıldığını açıkladı.
Amerikan istihbaratının Rusya'nın ABD seçimlerini etkilediği iddialarını derleyen "İstihbarat Topluluğu Değerlendirmesi" başlıklı rapora ilişkin İstihbarat Komitesi raporu yayımlandı.
Komitenin ilk bulgularını içeren raporda, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerini etkilediğine ilişkin ABD istihbaratının tespitlerinin doğru olduğu ve istihbaratın bunu kanıtlarıyla ortaya koyduğu kaydedildi.
Raporda, ABD seçimlerini etkileme talimatının Putin tarafından verildiği iddialarına ilişkin, "Komite, bu etkileme kampanyasının Başkan Putin tarafından onaylandığı konusunda istihbarat ve açık kaynak değerlendirmelerine katılıyor." ifadesi dikkat çekti.
Putin ve Rus hükümetinin, ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump lehine rakibi Demokrat aday Hillary Clinton'u itibarsızlaştırma çabası içinde olduğu iddiasına yönelik çok sayıda kanıt bulunduğuna dikkat çekilen raporda şöyle denildi:
"İstihbarat Topluluğu Değerlendirmesi'ne katkı sağlayan kurumlar arasında, emin olma konusunda farklılık gözlenen tek konu bu. Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bu konuda 'yüksek kanaate' sahipken NSA, 'orta kanaate' sahip. Bu yüzden komite buna ekstra önem verdi."
Raporda, ayrıca Rusya'nın seçim sürecinde ABD'de siber saldırı düzenleme girişimlerine ilişkin kanıtların bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.
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ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, ABD başkanlık seçimlerini etkileme çabalarını onayladığına yönelik iddialara katıldığını belirtti.
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