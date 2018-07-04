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GÃ¼ncel
07:23, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

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Yeni KHK yayÄ±mlandÄ±... Ä°ÅŸte detaylar
Yeni KHK yayÄ±mlandÄ±... Ä°ÅŸte detaylar

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne yÃ¶nelik ilk KHK yayÄ±mlandÄ±. Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yer alan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'de, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlemeler yer aldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 477 SayÄ±lÄ± Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'de (KHK), CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlemeler yer aldÄ±.

477 sayÄ±lÄ± kanun ile bazÄ± kanunlarda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±, 7142 sayÄ±lÄ± kanunun verdiÄŸi yetkiye dayanÄ±larak 2 Temmuz'da Bakanlar Kurulunca kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Bakanlar Kurulunun bazÄ± gÃ¶rev ve yetkileri CumhurbaÅŸkanÄ±na devredildi

SÃ¶z konusu KHK'de yer alan 74 madde ve geÃ§ici 2 madde ile bazÄ± kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun bazÄ± gÃ¶rev ve yetkileri CumhurbaÅŸkanÄ±na devredildi.

Yeni KHK ile 1924 yÄ±lÄ±ndan 1960'a kadar Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ bazÄ± kanunlarda yer alan "Ä°cra Vekilleri Heyeti" ibaresi ile 1963-2017 yÄ±llarÄ±ndaki bazÄ± kanunlarda geÃ§en "Bakanlar Kurulu" ve "BaÅŸbakanlÄ±k" ibareleri, "CumhurbaÅŸkanÄ±" ve "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca" olarak deÄŸiÅŸtirildi.

SÃ¶z konusu dÃ¼zenlemeyle, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte bulunan kanun ve KHK'lerle 10 MayÄ±s 2018 tarihli ve 7142 sayÄ±lÄ± kanuna dayanÄ±larak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulan KHK'lerin yÃ¼rÃ¼tme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, CumhurbaÅŸkanÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak.

Bu KHK'nin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten Ã¶nce, deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lan kanunlarÄ±n ilgili maddeleri gereÄŸince yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulmuÅŸ tÃ¼zÃ¼kler, nizamnameler, BaÅŸbakanlÄ±k ve Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan yÃ¶netmelikler ile diÄŸer iÅŸlemler yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmadÄ±kÃ§a geÃ§erliliÄŸini sÃ¼rdÃ¼recek.

Yeni dÃ¼zenleme yemin tÃ¶reninin yapÄ±lacaÄŸÄ± gÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek

Yeni KHK'deki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne iliÅŸkin dÃ¼zenlemeler, 24 Haziran'da birlikte yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imleri sonucunda CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yemin ederek gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihte yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.

Bu arada, KHK'de yer alan bir baÅŸka dÃ¼zenleme ile BaÅŸbakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ±nda "uzman yardÄ±mcÄ±sÄ±" kadrolarÄ±nda gÃ¶rev yapan ve iki yÄ±llÄ±k sÃ¼re sonunda hazÄ±rladÄ±klarÄ± uzmanlÄ±k tezi kabul edilenler, en az Ã¼Ã§ yÄ±l Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartÄ± aranmaksÄ±zÄ±n yeterlilik sÄ±navÄ±na girmeye hak kazanacak.



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