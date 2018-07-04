07:37, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

Ã‡Ã¶lde kaybolan minibÃ¼steki 4'Ã¼ Ã§ocuk 17 kiÅŸi Ã¶lÃ¼ bulundu





Cezayir'den ayrÄ±larak Timbuktu'ya gitmek Ã¼zere yola Ã§Ä±kan ve iÃ§inde 4'Ã¼ Ã§ocuk, 6'sÄ± kadÄ±n 17 kiÅŸinin bulunduÄŸu minibÃ¼sten haber alÄ±namamasÄ± sonucu yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, Sahra Ã§Ã¶lÃ¼nde kaybolmalarÄ± nedeniyle hayatlarÄ±nÄ± kaybettikleri tespit edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mali'nin Timbuktu kentinin kuzeyinde Ã§Ã¶lde kaybolduÄŸu anlaÅŸÄ±lan bir minibÃ¼steki 17 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼ bulunduÄŸu bildirildi. Ãœlke basÄ±nÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, minibÃ¼s 21 Haziran'da Cezayir'den ayrÄ±larak Timbuktu'ya gitmek Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±. 4'Ã¼ Ã§ocuk, 6'sÄ± kadÄ±n 17 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ Ä°ki gÃ¼n iÃ§inde Timbuktu'ya varmasÄ± beklenen 4'Ã¼ Ã§ocuk, 6'sÄ± kadÄ±n 17 kiÅŸinin bulunduÄŸu minibÃ¼sten gÃ¼nlerce haber alÄ±namamasÄ± Ã¼zerine, minibÃ¼stekilerin Cezayir'deki yakÄ±nlarÄ± iÅŸin peÅŸini bÄ±rakmadÄ±. YapÄ±lan aramalar sonunda minibÃ¼s, Timbuktu'nun 130 kilometre kuzeyinde iÃ§indeki tÃ¼m yolcular ve ÅŸofÃ¶r Ã¶lmÃ¼ÅŸ halde bulundu. ÅžofÃ¶rÃ¼n Ã§Ã¶ldeki kum fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle yolunu kaybettiÄŸi sanÄ±lÄ±yor

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