07:49, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

YSK'dan HDP'nin itirazÄ±na ret





YSK, HDP'nin HakkÃ¢ri'de oylarÄ±n yeniden sayÄ±lmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ± reddederken, Ä°l SeÃ§im Kurulu'nun verdiÄŸi ret kararÄ±na dikkat Ã§ekti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HDP'nin, Hakkari'de kazandÄ±ÄŸÄ± 3 milletvekilinden 1'inin AK Parti'ye geÃ§mesinin ardÄ±ndan oylarÄ±n yeniden sayÄ±lmasÄ± iÃ§in YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'na (YSK) yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru reddedildi. HDP Hakkari'de Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ de kazandÄ±ÄŸÄ± milletvekilliklerinden biri itiraz sonucu AK Partiâ€™ye geÃ§ti. Ä°lÃ§e ve il seÃ§im kurullarÄ±nda sonuÃ§ alamayan HDP, itirazÄ±nÄ± YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'na (YSK) taÅŸÄ±dÄ±. YSK, HDP'nin itirazÄ±nÄ± ve birÃ§ok sandÄ±ÄŸÄ±n yeniden sayÄ±lmasÄ± isteÄŸini reddetti. YSK kararÄ±nda Ä°l SeÃ§im Kurulu'nun verdiÄŸi ret kararÄ±na dikkat Ã§ekti. YSK'nin ret kararÄ± ile 24 Haziran seÃ§imlerinde kentteki Ã¼Ã§ milletvekilinin ikisini HDP alÄ±rken biri de AK Partiâ€™ye geÃ§miÅŸ oldu.

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