07:59, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

Emniyet'ten anne ve babalara kritik uyarÄ±lar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, resmi sosyal medya hesabÄ±ndan anne ve babalara yaptÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±da Ã§ocuklara kendilerini koruyabilmeleri iÃ§in yapÄ±lmasÄ± gerekenleri yayÄ±nladÄ±.

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±ndan "Anne ve Babalar Dikkat" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, Ã§ocuklarÄ±n kendilerini koruyabilmesi iÃ§in ailelerin yapmasÄ± gerekenlere dikkat Ã§ekildi.

PaylaÅŸÄ±mda, ailelere Ã§ocuÄŸun tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerle fiziksel temas kurmasÄ±na izin verilmemesi, Ã§ocuÄŸun tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerden uzak durmasÄ±, tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan vÃ¼cuduna dokunulduÄŸunda nasÄ±l tepki vermesinin Ã¶ÄŸretilmesi gerektiÄŸi bildirildi.

Ailelerin, Ã§ocuÄŸun internet ortamÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸilere dikkat etmesi uyarÄ±sÄ±nda bulunulan paylaÅŸÄ±mda, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Ã‡ocuÄŸunuzun adÄ±nÄ± her yere yazmayÄ±n. Ã‡ocuÄŸunuzun fotoÄŸraflarÄ±nÄ± ismiyle birlikte sÃ¼rekli sosyal medyada paylaÅŸmayÄ±n. Telefon numaranÄ±zÄ± ve acil ihbar hatlarÄ±nÄ± (155-156-112) ezberletin. Ã‡ocuÄŸunuzun tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerin arabalarÄ±ndan uzak durmasÄ± gerektiÄŸini ve gelebilecek tehlikelere karÅŸÄ± arabanÄ±n gittiÄŸi yÃ¶nÃ¼n tersi istikametinde koÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸretin. Ã‡ocuÄŸunuz kaybolduÄŸunda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinden yardÄ±m istemesi gerektiÄŸini Ã¶ÄŸretin. Ã‡ocuÄŸunuz iÃ§in acil durumlar karÅŸÄ±sÄ±nda gizli bir kod icat ederek "anne ve babamÄ±n adÄ± ne?, aile ÅŸifremizi sÃ¶yle ?" diye sormasÄ±nÄ± isteyin. GPS sayesinde ve Ã§eÅŸitli mobil konum uygulamalarÄ± ile Ã§ocuÄŸunuzun nerede olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenin ve ÅŸarjÄ±nÄ±n ne kadar kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± takip edin. Kendini tehlikede hissettiÄŸi anda "Ben onu tanÄ±mÄ±yorum!" diye baÄŸÄ±rmayÄ± Ã¶ÄŸretin. TanÄ±madÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerle asansÃ¶re binmemesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyin."