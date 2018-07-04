08:05, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

MÄ±sÄ±r'da 241 kiÅŸi 5 yÄ±l sÃ¼reyle 'terÃ¶r listesine' alÄ±ndÄ±





MÄ±sÄ±r'daki Kahire Ceza Mahkemesi, DEAÅž'a baÄŸlÄ± "Sina Vilayeti" Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mensup olmak ve Kuzey Sina'da emniyet gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemek ya da yardÄ±m ve yataklÄ±k etmek suÃ§lamasÄ±yla 241 kiÅŸiyi 5 yÄ±l sÃ¼reyle terÃ¶r listesine aldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'da, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a mensup olmak" ve "ÅŸiddet eylemlerinde bulunmak" suÃ§lamasÄ±yla 241 kiÅŸinin terÃ¶r listesine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. 241 kiÅŸi 5 yÄ±l sÃ¼reyle terÃ¶r listesine dahil edildi Resmi gazetede yayÄ±mlanan karara gÃ¶re, Kahire Ceza Mahkemesi, DEAÅž'a baÄŸlÄ± "Sina Vilayeti" Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mensup olmak ve Kuzey Sina'da emniyet gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemek ya da yardÄ±m ve yataklÄ±k etmek suÃ§lamasÄ±yla 241 kiÅŸiyi 5 yÄ±l sÃ¼reyle terÃ¶r listesine aldÄ±. SanÄ±klar, "kamu kurumlarÄ±na, silahlÄ± kuvvetlere ve polis mensuplarÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lara, terÃ¶r olaylarÄ±na karÄ±ÅŸmak" gibi suÃ§larla itham edilmiÅŸti. Resmi gazetede yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 60 gÃ¼n iÃ§inde sÃ¶z konusu karara temyiz yolunun aÃ§Ä±k olduÄŸu belirtiliyor. Kahire Ceza Mahkemesi, KasÄ±m 2014'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a biat ettiÄŸini duyuran ve daha sonra adÄ±nÄ± "Sina Vilayeti" olarak deÄŸiÅŸtiren "Ensar Beyt el-Makdis" Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ terÃ¶r listesine almÄ±ÅŸtÄ±.

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