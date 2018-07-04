08:12, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

ÃœrdÃ¼n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara iki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± daha aÃ§Ä±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÃœrdÃ¼n, Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara bugÃ¼nden itibaren Ã¼Ã§ sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan insani yardÄ±m hizmeti vermeye baÅŸlayacak.

ÃœrdÃ¼n HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Cumana Ganimat, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'nin Dera bÃ¶lgesindeki saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§an Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara geÃ§en cumartesi gÃ¼nÃ¼nden bu yana yalnÄ±zca bir sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan hizmet verildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Ä°nsani yardÄ±m konusundaki yoÄŸun ihtiyaÃ§ dolayÄ±sÄ±yla bugÃ¼n iki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n daha aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼Ã§ kapÄ±dan hizmet verilmeye baÅŸlanacaÄŸÄ± belirten Ganimat, sÃ¶z konusu sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n isimlerini paylaÅŸmadÄ±.

ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Suriyelilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 270 bin ila 330 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor

Suriye'de rejimin Dera'daki saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±na gelen Suriyelilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 270 bin ila 330 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Rejim gÃ¼Ã§leri ve destekÃ§ileri, 20 Haziran'da Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Dera'da askeri muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgeleri ele geÃ§irmek iÃ§in Rusya'nÄ±n hava desteÄŸiyle askeri operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Dera'daki operasyonda, rejim ve destekÃ§ileri 317 kilometrekarelik bir alanda ilerleyerek bazÄ± sivil yerleÅŸimleri ele geÃ§irmiÅŸti.

BaÅŸlatÄ±lan askeri operasyondaÂ 20 Haziran'dan bu yana 100'den fazla sivil Ã¶ldÃ¼

Rejimin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± askeri operasyonda 20 Haziran'dan bu yana 100'den fazla sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Dera ve Kuneytra, Astana sÃ¼reci garantÃ¶rleri TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Rusya'nÄ±n MayÄ±s 2017'de oluÅŸturduÄŸu 4 gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§inde yer alÄ±yordu. Rusya, ABD ve ÃœrdÃ¼n, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yÄ± Ã¶zel bir anlaÅŸma kapsamÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. ABD de bÃ¶lgede desteklediÄŸi muhaliflere yardÄ±mlarÄ±nÄ± kesmiÅŸti.