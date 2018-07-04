TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nce ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ± ile Irak'Ä±n kuzeyi Kandil, AvaÅŸin-Basyan, Gara'ya yÃ¶nelik 3-4 Temmuz'daki hava operasyonunda 11 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
NiÄŸde Ã–mer Halisdemir Ãœniversitesi Teknolojileri FakÃ¼ltesi'ne yeni aÃ§Ä±lan Hayvansal Ãœretim BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nÃ¼ tercih eden Ã¶ÄŸrencilere, 600 TL karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z doÄŸuÅŸ bursu, ilk Ã¼Ã§ sÄ±rada kazanan Ã¶ÄŸrencilere ise 700 TL YÃ–K bursu verilecek. karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z verilecek.
CHP'nin 24 Haziran seÃ§imlerindeki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Ä°nce ile Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu arasÄ±nda yaÅŸanan gerilim yÃ¼kseliyor. Ä°nce, seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye turunun ilk duraÄŸÄ± olan Erzurum'da KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile yedikleri yemeÄŸe iliÅŸkin, "YenildiÄŸini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri Ã§ekileceksin, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapacaksÄ±n, bahane Ã¼retmeyeceksin." ifadesini kullandÄ±.
24 Haziran seÃ§imindeki CumhurbaÅŸkanÄ± SeÃ§imi'ni kazanan ErdoÄŸan, TBMM'de 9 Temmuz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yemin edecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne geÃ§iÅŸ tÃ¶reni de pazartesi saat 18.00'de BeÅŸtepe'de yapÄ±lacak. Yeni kabine de aynÄ± gÃ¼n aÃ§Ä±klanacak. Yeni kabine de pazartesi gÃ¼nÃ¼ resmen aÃ§Ä±klanacak.
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir durum olmazsa seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± bildirdi.
BaÅŸbakanlÄ±k ile BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik, DÄ±ÅŸiÅŸleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm, Milli EÄŸitim ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±klarÄ±na ait atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yer aldÄ±.
TSK'ca ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ± ile Irak'Ä±n kuzeyi Kandil, AvaÅŸin-Basyan, Gara'ya yÃ¶nelik 3-4 Temmuz'daki hava operasyonunda 11 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ son dÃ¶nemde kayÄ±p Ã§ocuk vakalarÄ±nÄ±n artmasÄ± nedeniyle resmi sosyal medya hesabÄ±ndan anne ve babalara Ã¶nemli uyarÄ±larda bulundu.
YSK, HDP'nin HakkÃ¢ri'de oylarÄ±n yeniden sayÄ±lmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ± reddederken, Ä°l SeÃ§im Kurulu'nun verdiÄŸi ret kararÄ±na dikkat Ã§ekti.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne yÃ¶nelik ilk KHK yayÄ±mlandÄ±. Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yer alan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'de, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlemeler yer aldÄ±.
Japonya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Miyajima, "Japonya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi olarak kendimi Ã¼lkelerimiz ve halklarÄ±mÄ±z arasÄ±ndaki dostluk ve iÅŸ birliÄŸini daha da geliÅŸmesine adamaya devam edeceÄŸim. TÃ¼rkiye ve Japonya iki devlet tek yÃ¼rektir." dedi.
28 Åžubat davasÄ±nÄ±n gerekÃ§eli kararÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Kararda, "REFAHYOL HÃ¼kÃ¼metinin istifasÄ±yla sanÄ±klarÄ±n eylemleri arasÄ±nda nedensellik baÄŸÄ± bulunduÄŸu" belirtildi.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel gÃ¶rÃ¼ÅŸmede "Genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bana bÄ±rakÄ±n" diyen Muharrem Ä°nce'nin, olumsuz cevap almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°nce'yi destekleyen parti delegeleri, kurultay iÃ§in imza toplamaya baÅŸladÄ±.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde BaÅŸbakanlÄ±k personeliyle vedalaÅŸma programÄ±nda konuÅŸtu.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bin 534 personel bir Ã¼st rÃ¼tbeye terfi ettirildi.
YSK, CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili seÃ§iminin kesin sonuÃ§larÄ±nÄ±, itiraz sÃ¼releri tamamlandÄ±ktan sonra yarÄ±n, TRT ve Resmi Gazete'de ilan etmeyi planladÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin karar aldÄ±.
KahramanmaraÅŸ'Ä±n Ã‡aÄŸlayancerit ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸen 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin, yerin 9,29 kilometre derinliÄŸinde meydana geldiÄŸi belirlendi.