08:35, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

YaralÄ± Filistinliyi ÅŸehit eden Ä°srail askerine 'Ã§oÅŸkulu' karÅŸÄ±lama





Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n El Halil kentinde 2 yÄ±l Ã¶nce yerde yaralÄ± olarak yatan Filistinli genÃ§ Abdulfettah eÅŸ-Åžerif'i kameralarÄ±n Ã¶nÃ¼nde vurarak ÅŸehit eden Ä°srail askeri Elor Azaria, bir grup Yahudi iÅŸgalcinin sevinÃ§ gÃ¶sterileriyle karÅŸÄ±landÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n El Halil kentinde Mart 2016'da yerde yaralÄ± olarak yatan Filistinli genci kameralarÄ±n Ã¶nÃ¼nde kafasÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askeri Elor Azaria, El Halil'de yaÅŸayan bir grup Yahudi iÅŸgalci tarafÄ±ndan sevinÃ§ gÃ¶sterileriyle karÅŸÄ±landÄ±. Sosyal medyada yer alan videoda, 21 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Abdulfettah eÅŸ-Åžerif'i vurduÄŸu sokakta bir grup Yahudi iÅŸgalci tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan Azaria'nÄ±n oldukÃ§a neÅŸeli olduÄŸu dikkati Ã§ekiyor. Yahudi iÅŸgalcilerinin adeta bir "kahraman" gibi karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± Azaria'nÄ±n boynuna Ä°srail bayraÄŸÄ±nÄ± taktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Azaria'ya Ã¶vgÃ¼ler dÃ¼zen Yahudi iÅŸgalcilerin Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Filistinli genÃ§ iÃ§in ise hakaretler savurduÄŸu duyuluyor. Abdulfettah eÅŸ-Åžerif'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi Ä°srail askerlerinin Mart 2016'da El Halil kentinde "bir askeri bÄ±Ã§akladÄ±klarÄ±" iddiasÄ±yla 21 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Abdulfettah eÅŸ-Åžerif ve yine 21 yaÅŸÄ±ndaki Remzi el-Kasravi'yi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilmiÅŸti. Ancak olaydan saatler sonra Elor Azaria'nÄ±n yerde yaralÄ± halde yatan Åžerif'i baÅŸÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ anÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Tepki toplayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Azaria, Ä°srail Askeri Mahkemesince yargÄ±lanmÄ±ÅŸ ve yerde yaralÄ± halde yatan Filistinlinin "Ã¼zerinde bomba olduÄŸu tehlikesiyle ateÅŸ ettiÄŸini, Abdulfettah eÅŸ-Åžerif'in kedisinin sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± kurÅŸun nedeniyle deÄŸil daha Ã¶nce aldÄ±ÄŸÄ± yara nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" iddia etmiÅŸti. Askeri mahkeme Azaria'yÄ± "kasÄ±tsÄ±z adam Ã¶ldÃ¼rmekten" suÃ§lu bularak 18 ay hapse mahkum etmiÅŸ, AÄŸustos 2017'de hapse giren Azaria'nÄ±n cezasÄ± Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gadi Eizenkot tarafÄ±ndan 14 aya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Filistinli genci Ã¶ldÃ¼kten sonra ilk defa El Halil kentine gelen Azaria, askeri mahkemenin erken tahliye talebini kabul etmesinin ardÄ±ndan mayÄ±s ayÄ± baÅŸÄ±nda cezasÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te ikisini hapiste geÃ§irdikten sonra serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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